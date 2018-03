Kósa Lajos ügyében összehívták a nemzetbiztonsági bizottságot

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzetre hivatkozva arról beszélt: a kormánypárti politikus hatalmas összeget érintő kezelési jogot kapott egy ismeretlen megbízótól. El kell számolnia azzal, milyen ügyletről van szó, és kié az 1340 milliárd forintnak megfelelő euró – hangoztatta.

Vitatta, hogy az összeg egy németországi örökségre lenne visszavezethető, amit azzal magyarázott: a Wikipédia 2012-es összesítése szerint 21 németnek volt akkora vagyona, amekkora fedezhette volna az összeget, azonban egyikük sem lelte halálát az érintett szerződéses dátum előtt.

Z. Kárpát Dániel számításai szerint az összeg megfelel a teljes egészségügyi kasszának, illetve adott esetben Montenegró egész éves GDP-jének. Ez államkötvény-vásárlás esetén a magyar piacon is komoly változásokat hozott volna – emelte ki.

Az alelnök a választások tisztaságának alapfeltételeként hivatkozott arra, hogy ilyen vádak ne lebeghessenek. Mint mondta, a Jobbik kormányra kerülése esetén mindenre kiterjedő feltárást végezne.

A jobbikos politikust kérdezték arról, hogy sajtóhírek szerint Matolcsy György fiának cége több mint 400 milliós ingatlant vásárolt, amelyben a jegybankelnök lakik. Azt felelte, az ügyet is tisztázni kell. Z. Kárpát Dániel azt javasolta, hogy aki ingatlanakvizícióban gondolkodik, az tegye saját maga vagy a családtagjaival közösen, továbbá tegye átlátható módon. Szerinte az MNB elnökének elemi érdeke, hogy a gyanú árnyéka se vetődjön rá.

Molnár Zsolt MSZP-s képviselő, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke közleményben tudatta, hogy válaszokat vár az általa vezetett testület a Kósa Lajos által szélhámosságnak tartott vagyonkezelési ügyben.

Molnár Zsolt azt írta: „A nemzetbiztonsági bizottságnak tisztáznia kell a sajtóban megjelenő, Kósa Lajos kötvényjegyzésével kapcsolatos állításokat.”

A bizottság elnöke szerint szükséges továbbá annak vizsgálata is, hogy történt-e visszaélés, kémkedés Hódmezővásárhely nemrég megválasztott polgármesterének és családjának sérelmére. „Az állampolgároknak joguk van tudni az igazat, a hatóságoknak pedig kötelességük a bizottság tájékoztatása, éppen ezért a nemzetbiztonsági bizottság ülését március 20-ra, keddre összehívom” – olvasható Molnár Zsolt közleményében.

A Demokratikus Koalíció az Európai Bizottsághoz fordul Kósa Lajos miatt – jelentette be az ellenzéki párt szóvivője. A DK arra kéri az Európai Bizottságot, vizsgálja ki, hogyan rendelkezhetett négymilliárd-háromszázötvenhárommillió euró felett Kósa Lajos.

Gréczy Zsolt sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzetre hivatkozott, miután lapunk megírta, hogy egy, a birtokunkba kerülő, hiteles közjegyzői okirat szerint Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter négymilliárd-háromszázötvenhárommillió euró felett rendelkezhetett.

A pénzt az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél helyezték el, és az okirattal a megbízó felruházta Kósa Lajost, hogy a „megbízó helyett és annak képviseletében a jelzett összegből magyar államkötvényeket vásároljon”, és azokat a „megbízó nevén vezetett befektetési számlán elhelyezze” – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Gréczy Zsolt azt mondta, ha a hír igaz, akkor minden idők legnagyobb politikai és gazdasági botránya valósulhatott meg Magyarországon. A DK tudni akarja, hogy ki Kósa Lajos megbízója, ki tette több milliárd euró kezelőjévé az „korrupciós ügyekkel amúgy is meglehetősen behálózott” politikust – mondta Gréczy Zsolt. A DK arra is kíváncsi, hogy vizsgálta-e Kósa Lajos megbízását és a pénz eredetét a bankfelügyeleti feladatokat ellátó Magyar Nemzeti Bank; azt is tudni akarja, hogy megtörtént-e az ilyen magas összeg esetén kötelező átvilágítás, és értesítették-e a nemzetközi pénzmosásra szakosodott európai szerveket – tette hozzá.

A DK arról is információt akar kapni, hogy mennyi államkötvényt vásároltak az ügyben érintett számláról, történt-e gyanúsan nagy értékű államkötvény-vásárlás akár a Magyar Államkincstárnál, akár valamely ügynökségnél – folytatta Gréczy Zsolt. A szóvivő hangsúlyozta, hogy egy ilyen ügyletről minden magyar szervnek és hatóságnak tudnia kellett.

Az ellenzéki politikus hiteltelennek nevezte Kósa Lajos magyarázatát, hogy neki semmi köze a vagyonhoz, ugyanis egy munkatársának egy ismerőse jelezte, hogy egy nő Németországból örökölte a pénzt, ő pedig azt tanácsolta neki, hogy azt hozza Magyarországra, és fektesse be. Ekkora pénzt legfeljebb Bill Gatestől vagy a Katari Emírségektől lehet örökölni, mert ennyi pénz „gyakorlatilag nincs is” – jelentette ki Gréczy Zsolt.

Szél Bernadett parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását fogja kérni rendkívüli sürgősséggel Kósa Lajos ügyében – jelentette be az LMP társelnöke.

Hozzátette, hogy a vizsgálóbizottság létrehozását a március 21-i rendkívüli ülésnapon fogja indítványozni az Országgyűlésben. Másrészt ő is a nemzetbiztonsági bizottságban kezdeményezi az ügy részleteinek a feltárását.