Kósa: Provokáció volt a sípolás

A Fidesz frakcióvezetője tusnádfürdői sajtótájékoztatón foglalta össze Orbán Viktor miniszterelnöknek a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében tartott szombati előadásának a lényegét – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kifejtette, hogy a beszéd Európa és Magyarország legégetőbb problémájával, a migrációval foglalkozott. Hangsúlyozta: a kormányfő világossá tette, hogy „a következő választás tétje, hogy megvédjük-e az országot, az országot védő kerítést, vagy olyan politikai erők győznek, amelyek elbontják a kerítést, beengedik a migránsokat annak a politikának megfelelően, melyet Brüsszel képvisel”.

Kijelentette, hogy az ellenzék egyetlen erejére sem lehet számítani az ország védelmében, és úgy vélte: „a korábban nemzeti pártként feltűnő Jobbik is beállt a Soros-táborba”, és minden fontos ügyben a magyar kormány és a Fidesz–KDNP ellen lép fel.

Kósa Lajos szerint Magyarország 2010 óta fantasztikus teljesítményre volt képes, és a fejlődés folytatására csak a Fidesz–KDNP-koalíció képes. Úgy vélte, a folytatás a feltétele annak is, hogy a határon túli magyarokon is tudjanak segíteni.

Azt tartotta az előadás legemlékezetesebb mondatának, hogy „1990-ben azt gondoltuk: nekünk van szükségünk Európára, most azt látjuk, hogy Európának van szüksége ránk” – idézte fel a frakcióvezető.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Kósa Lajos provokációnak nevezte, hogy Orbán Viktor előadása alatt egy nő sípolni kezdett a hallgatóságban, és köszönetet mondott azért, hogy a rendezők a sípolót „kimentették a tömegből”. Úgy vélte, a provokáció veszélyes, mert erőszakot szülhet. „A provokációt és az erőszakot is elítéljük” – jelentette ki. Hozzátette, sportmérkőzéseken is provokációnak minősül, ha valaki az egyik csapat mezében jelenik meg a másik csapat szurkolótáborában. Ilyenkor a provokátort a biztonsága érdekében kell kimenteni az ellenséges közegből. Hozzátette: „a teljesen véletlenül ott tartózkodó újságírók dokumentálták, hogy mi következett be, úgyhogy ezt mindenki saját szemével láthatja”.

A frakcióvezető arról is beszélt, hogy a választások jelenleg érvényes szabályozása nem változik. Kijelentette: az utolsó teljes parlamenti ülésszak idején, amely ősszel kezdődik, a választási eljárási törvényt és a választást érintő szavazójogi törvényt biztosan nem fogják már módosítani.

Az Index beszámolója szerint Kósa reagált Balog Zoltán korábbi szavaira is. Balog ugyanis azt mondta egy pódiumbeszélgetésen, hogy „a magyar közösségek és a kormány sem döntötte el azt a kérdést, hogy a határon túli, magyarul beszélő cigányok tehertétel vagy erőforrás”. Kósa közölte, beszélt Balog Zoltánnal erről, és ezt úgy kell érteni, hogy a magyar politikában van egy olyan vita, hogy hogyan tekintsünk a magyarországi cigányságra. „Én azt gondolom, hogy a magyar cigány honfitársainktól nagyon sok mindent lehet tanulni. Nagyon sok mindent kell értük tenni, de nagyon nagy erőforrást is jelentenek. Nélkülük szegényebbek lennénk” – mondta. Kósa szerint az is élő és aktív vita Magyarországon, hogy a cigányokkal kapcsolatos oktatásban erőltessük-e az integrált oktatást.

Orbán Viktor előadásáról itt olvashat.