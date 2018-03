Kósa ügyvédje a botrányos romafelzárkóztatási programnál is bábáskodott

Fiák István, Kósa Lajos fideszes politikus ügyvédje rakta le a Híd a munka világába nevű program jogi alapjait – közölte a birtokába került dokumentumokra hivatkozva a RomNet.hu. A program keretében 1,6 milliárd forint tűnt el.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az ügyvéd neve a napokban Kósa Lajos titokzatos eurómilliárdos ügyével kapcsolatban került a hírekbe, amelyről a Magyar Nemzet számolt be először.

Az előzményekről Egy közjegyzői okirat szerint Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős, tárca nélküli miniszter, volt debreceni polgármester több mint 4 milliárd euró fölött rendelkezhetett. A horribilis, európai viszonylatban is óriásinak mondható összeget papír szerint arra kapta, hogy a megbízó helyett, annak képviseletében magyar államkötvényeket vásároljon. A megjelent információkra reagálva a politikus először mindent tagadott, majd azt mondta, egy csengeri háztartásbeli, Szabó Gáborné kereste meg 2012-ben, aki meggyőző iratokat mutatott neki az „örökségéről”. A nő egyik rokona viszont azt állítja, valójában Kósa Lajos érdeklődött a hihetetlen örökség után, és „mindent megtett, hogy az állampapíron kívül további sikerdíjak és egyéb ajándékok is megérkezzenek”. Ezek után a miniszter igyekezett szélhámosnak, csalónak beállítani korábbi partnerét, de időközben kiderült az is, Szabó Gáborné a többségi tulajdonosa a 2012-ben alapított Észak-Atlanti Pénzügyi Befektető Kft.-nek, aminek 2014 óta Orendi Mihály az ügyvezetője. A cégben tulajdonrésze van a Kis Hal Befektetési és Tanácsadó Kft.-nek is, amit viszont Fiák István birtokol. Orendi Mihály jelenleg a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, illetve ezzel párhuzamosan a Kósa Lajos által elnökölt Magyar Országos Korcsolyázószövetség ügyvezetője. Fiák István szintén elnökségi tag a korcsolyaszövetségben. A phjongcshangi téli olimpiát is együtt tekintették meg ők hárman.

Kedden egyébként azt is megírtuk: szinte biztos, hogy ellehetetleníti a frissen alakult nyugdíjas-szövetkezetek munkáját egy, az Országgyűlés elé terjesztett javaslat, amely viszont helyzetbe hozná a diákszövetkezeteket. Mit ad isten, Fiák István éppen egy ilyennek, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének az elnöki székében ül.

A RomNet tehát róla derítette most ki, hogy az ügyvéd egy másik fideszes képviselővel, Farkas Flórián romaügyi miniszterelnöki biztossal is üzleti kapcsolatban állt. Utóbbi még az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnökeként kötött vállalkozói szerződést Fiák Istvánnal, hogy annak ügyvédi irodája készítse el az eredetileg 5 milliárd forintos keretösszeggel indult, majd a botrány és rendőrségi nyomozási miatt lezárt Híd a munka világába nevű uniós program jogi háttértanulmányát, 10 millió forintért. De a Fiák és Társa Ügyvédi Iroda készítette el a foglalkoztatási szövetkezet alapító okiratát is, valamint alakulóülésének adminisztratív támogatását. Mindezért nagyjából másfél milliót számlázott.

Farkas Flóriánt és botrányprogramját a kormány tagjai és a kormánypárt képviselői rendre megvédték, kiálltak mellette, a hatóságok pedig a költségvetési csalás gyanújában zajló nyomozás során még tanúként sem hallgatták meg. A miniszterelnöki biztost a Fidesz az április 8-ai választáson országos listájának 17., biztosan befutónak számító helyéről indítja

– emlékeztet a Romnet.

Az emberi erőforrások minisztere által lefolytatott korábbi vizsgálat számos szabálytalanságot állapított meg a programmal kapcsolatban, ezért a kifizetett 2,5 milliárd forintos támogatásból 1,6 milliárdot visszakövetelt a szervezettől. Az ORÖ egy teljes éven át nem tudott fizetni, így 2016 karácsonya előtt „speciális támogatásként” 1,3 milliárd forintot kapott a kormánytól, hogy rendezni tudja adósságát, és a maradék 300 millió forintra részletfizetési megállapodást kötöttek, havi 7 millió forintos keretösszeggel. A kontraktus szerint 2017 végén egy összegben kellett volna visszafizetni a maradék adósságot, de az önkormányzat ennek sem tett eleget. A RomNet szerint a szervezet abban bízik, a kormány ez év elején vagy elengedi a milliárdos botrányprogramból fennmaradó visszafizetési kötelezettségét, vagy megvásárolja Gellérthegy utcai székházukat.

Nem kizárt azért, hogy előbb-utóbb Farkas Flóriánt is utolérheti az a büntetőeljárás, amelyet a Központi Nyomozó Főügyészség folytat a kisebbségi szervezetnél. A Magyar Nemzet tavaly ősszel megtudta, hogy a cigány szervezetnél hivatali vesztegetés miatt zajló nyomozásban hat személyt gyanúsítottak meg, értesülésünket a főügyészség megerősítette. Úgy tudjuk ráadásul, hogy a gyanúsítottak közt van az ORÖ egyik elnökségi tagja is.

A szóban forgó eljárás még a megelőző év elején indult, miután egy januári sajtótájékoztatón a roma önkormányzatban lejátszottak egy hangfelvételt, amelyen elhangzott, hogy Farkas Flórián legalább hat képviselővel kötött féléves időtartamra „munkaszerződést”, havi 350 ezer forintos fizetéssel. Cserébe azt várta el, hogy az érintett képviselők az azóta már lemondott elnökkel, Hegedüs Istvánnal szemben politizáljanak. Érdekes egybeesés, hogy éppen hat személyt hallgattak ki gyanúsítottként. A titokban rögzített felvételen minderről Hegedüs István beszélt egyik képviselőtársával. Ugyanakkor azóta sem derült ki, hogy összesen hány képviselő kaphatott ajánlatot a Fidesz országgyűlési képviselőjétől. Arra sem derült fény, milyen forrásból származik a cigány politikusoknak ígért fizetség, illetve hogy közpénzt érint-e.

Kulcsfontosságú körülmény, hogy a nyomozó főügyészség folytatja az eljárást az ügyben, mert ez azt jelzi, hogy valóban fölvetődhet Farkas Flórián szerepe az ügyben. Korábbi információink szerint ugyanis közjogi mentességgel érintett személyt vizsgálhatnak, és nem kizárt, hogy magát a miniszterelnöki biztost, akinek a neve összeforrt az ORÖ botrányaival. Arra viszont már nem adott választ az ügyészség, kezdeményezték-e akár Farkas Flórián, akár más személy mentelmi jogának felfüggesztését az ügyben.