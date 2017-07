Kovács Béla: Ez egy jól kitervelt fideszes akció

Ígéretének megfelelően ezúttal megjelent a Központi Nyomozó Főügyészségen a jobbikos Kovács Béla, ahol délelőtt meg is kezdődött a kihallgatása. Az európai parlamenti képviselőt vélhetően a három évvel ezelőtt kirobbant „kémügy”, illetve néhány gyakornok szabálytalan foglalkoztatása miatt kérdezik az ügyészek.

Kovács Béla a kihallgatását megelőzően az ügyészségi épület előtt összegyűlt újságíróknak azt monda, „nem a Holdon, nem a Marson, és nem is Abháziában van”, hanem Magyarországon, és együttműködik a hatósággal. Ezzel arra utalt, hogy a legutóbbi – június 23-i – kihallgatásán azért nem tudott megjelenni, mert Abháziában kórházba került, nemrég pedig a kormánypárti Magyar Idők azt írta, hogy még mindig ott bujkál. A jobbikos politikus azt is leszögezte, hogy már hét kihallgatáson vett részt, az eljáró ügyész hozzáállását és munkáját pedig teljes mértékben tisztességesnek nevezte.

Kovács Béla beszélt arról is, hogy leginkább az ő érdeke, hogy mihamarabb vége legyen az ügynek. Ha tehát – folytatta – az ügyészek úgy gondolják, hogy van megfelelő mennyiségű bizonyíték ellene, akkor emeljenek vádat, ha viszont ez nincs, akkor fejezzék be az eljárást. A politikus szerint egyébként „nagyon kevés” ellene a bizonyíték, nem is lenne elegendő egy bírósági perhez, bár ő szívesen tisztázná magát azon a fórumon is.

„Ez egy jó előre kitervelt akciója a Fidesznek nemcsak személyem, hanem az általam képviselt Jobbik ellen, ez számomra egyértelmű” - fogalmazott Kovács Béla, felidézve, hogy az úgynevezett kémügyben például három éve nem történt előrelépés, továbbra is csak gyanúsított és nem emeltek ellene a vádat. A másik, gyakornokokat érintő, itthon költségvetési csalás gyanújával indult eljárással kapcsolatban pedig arról beszélt, hogy az Európai Parlament (EP) másfél éves vizsgálat után tavaly decemberben már lezárta az ügyet, és az EP elnökétől mindössze megrovást kapott. Megfogalmazása szerint csak adminisztrációs hibát követett el, mert az által foglalkoztatott gyakornokok esetében nem írta bele a dokumentumokba, hogy nemcsak Brüsszelben tevékenykednek majd, hanem beregszászi és szatmárnémeti képviselői irodájában is. Állítása szerint egyébként még azt is felajánlotta az EP-nek, hogy visszatéríti azt a 15600 eurót, amit a gyakornok foglalkoztatására kapott, ám ezt nem tehette meg, mert az EP elnöke ilyen szankciót nem rótt ki.