Kovács Zoltán: Azt akarja, hogy kikísérjem a teremből?

Nagyon szeretett volna feltenni egy kérdést a The Guardian budapesti tudósítója, Daniel Nolan Lázár Jánosnak a miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Amikor azonban Kovács Zoltán nem neki, hanem az Mfor.hu munkatársának adta a szót, a brit újságíró nem adta tovább a mikrofont – egészen addig, amíg meg nem fenyegették, hogy kikísérik a teremből.

– Nolan úr, nem. Ennek van egy rendje. A szabály az, hogy az kérdezhet, akinek én adom a szót – szögezte le a kormányszóvivő.

– Egy kérdésem van.

– Értem, de nem önnél van a szó.

– Feltehetek csupán egy kérdést?

– Nem, nem kérdezhet. Ennek megvan a rendje. És az a szabály, hogy vissza kell adni a mikrofont a következő kérdezőnek.

„Most nem önnél van a szó” – ismételte meg többször is Kovács Zoltán, majd az incidenst lezárta: megkérdezte az újságírót, azt akarja-e, hogy kikísérje a teremből. Ekkor Nolan is úgy látta, jobban teszi, ha megválik a mikrofontól. A sajtótájékoztatón már nem is kapta vissza, a Hír TV Hódmezővásárhellyel kapcsolatos kérdésére sem kerülhetett sor, mivel Kovács Zoltán átadta a szót a Magyar Hírlap munkatársának, majd a sajtótájékoztató véget ért.

