Kövér: Az ellenzék miatt durva a választási kampány

Kíméletlenül kiosztotta az ellenzéket Kövér László a kormánypárti Magyar Időknek adott húsvéti interjújában, amelyben a feltámadás ünnepét csak egyetlen egy kérdés érintette.

A húsvéti elcsendesedés helyett az országgyűlés elnöke kemény szavakkal bírálta az elmúlt időszakot. A kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy ennyire durva a mostani választási kampány, a házelnök azt mondta: „az, hogy az ellenzék a legdurvább és legszínvonaltalanabb a rendszerváltás kezdete óta Magyarországon. Ha a magyar parlamentarizmus történetére visszatekintünk, akkor csak az első világháborút megelőző és azt közvetlenül követő időszakban találunk ilyen intellektuálisan és morálisan semmirekellő társaságot, melléjük sorolva még a két háború közötti korszak nyilas ellenzékét”.

Ez azért is meglepő kijelentés a Fidesz egyik vezető politikusától, mert nyilvánvaló, hogy az elmúlt időszak gyűlöletkampányait maga a kormánypárt követte el. A Fidesz-KDNP milliárdokat költött a Soros György ellen uszító kampányra. A kormánypárti politikusok folyamatosan a bevándorlók ellen hergelnek és ha épp nem a magyar származású amerikai milliárdos a kormány fő ellensége, akkor Brüsszel avagy az ENSZ.

Kövér László arról is beszélt az interjúban, hogy „ezek az emberek, akik ma az ellenzéki pártok vezérkarát alkotják, nem ütik meg azt a színvonalat, hogy józan mérlegelés után bármit is rájuk lehessen bízni az ország ügyeinek intézésében”. A házelnök sorra is vette, hogy mit gondol az ellenzékről: Vona Gáborra egy disznóalj kitakarítást sem bízná, szerinte Gyurcsányék pártja egy neobolsevista szekta, az MSZP-nek önbecsülése sincs, az LMP még mindig keresi magát.

Kövér László megpróbált felvázolni egy sajátos Vona Gábor-jellemrajzot is: a kormánypropaganda által sulykolt szélsőséges iszlamista háttérrel igyekezett megmagyarázni, miért alkalmatlan miniszterelnöknek a legerősebb ellenzéki párt vezetője. A házelnök szerint a Jobbik elnöke „egy szánandó figura, komoly lelki segítségre szoruló ember, aki láthatóan keresi azt a valamit, ami belül az igazi Vona Gábor lehet. De nem találja. A követhetetlennek és megmagyarázhatatlannak tűnő csapongások arra a bizonytalanságra vezethetők vissza, ami Vona Gábor lényege”.

A kérdésre, hogy ki a valódi ellenfél a kampányban, Kövér úgy fogalmaz: „az igazi ellenfél valóban nem a jelenlegi ellenzék, inkább az a gyűlölködő hangulatkeltés, amit mondanivaló, valódi alternatíva híján művelnek”.