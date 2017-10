Kövér László: Még egy-két ciklusra szükségünk lenne

Az ellenzék gyengeségének számos oka van, a megosztottságon és a hiteles személyiségek hiányán túl például az is, hogy a kormány alapvetően jól teszi a dolgát – mondta Kövér László a Magyar Hírlapnak. Az Országgyűlés elnöke közölte: bár korántsem elégedetlen azzal, amit mostanáig el tudtak érni, azért „szükségünk lenne további egy vagy akár még egy ciklusra, hogy a hazánk sorsát hosszú távon meghatározó, az ország morális és gazdasági rendbetételét követően elindított intézkedéseket, illetve programokat megerősítsük”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kövér László kijelentette, semmit nem jelent a Fidesznek Botka László visszalépése a miniszterelnök-jelöltségtől. Úgy véli, nincs okuk „a baloldali Muppet Show-ra” építeni a stratégiájukat. „Az együttműködés azon a térfélen nemcsak amiatt nehéz, mert sok az ambíció, a potenciálisan megszerezhető mandátumhelyek száma pedig kevés, hanem azért is, mert ezen ellenzéki pártok szavazói nem fogadják el feltétlenül a másik politikáját. Vagyis az összefogás nem biztos, hogy hoz nekik a konyhára” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy ha a kormánypártok világossá teszik az emberek előtt a céljaikat, bemutatva az eredményeket, amelyeket közösen értek el, nem érheti őket meglepetés. „Már egy hatéves gyerek sem hiszi el, hogy a baloldalt nem Gyurcsány Ferenc manipulálja, mozgatja. Szemlátomást az ellenzéken belül Gyurcsányt – aki nemcsak az országot, hanem a baloldalt, illetve az MSZP-t is tönkretette anyagilag, morálisan és politikailag egyaránt – se kiköpni, se lenyelni nem tudják” – mondta.

Kövér László beszélt a Jobbikról is, amely szerinte olyan „politikai kultúrát” hozott be, amely jelentős mértékben rontotta az addig sem feltétlenül rózsás magyar politikai közállapotokat. „Ezek a fiúk nem tudnak késsel-villával enni. Semmilyen viselkedési szabályt nem tartanak kötelezőnek magukra nézve. Ez nyilastempó. Gátlástalanok, a pénzért és a hatalomért bármire képesek, közben már abban a sok ostobaságban sem hisznek, amit korábban hirdettek. A felszínen akarnak maradni, ezért minden árat hajlandók megfizetni” – jelentette ki. Az Országgyűlés elnöke hozzátette, úgy véli, „a magyar demokrácia van annyira érett, a magyar emberek pedig vannak annyira bölcsek, hogy ezt a problémát is megoldják előbb-utóbb”. Ha a jobbikosok nem változtatnak az elemi együttélési normákat is figyelmen kívül hagyó magatartásukon, s nem alkalmazkodnak a parlamentáris demokráciához, akkor bizony ki fognak kopni – szögezte le.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Kövér László az interjúban azt is mondta, hogy

a legfontosabb, hogy a demográfiai folyamatot legalább megfordítsák, az 1,5 körüli termékenységi mutatót megpróbálják 2,1-re felvinni;

szintén fontos a Trianon által elszakított nemzetrészekkel való társadalmi és kulturális kapcsolattartást intézményesíteni, illetve szervessé tenni, gazdasági eszközökkel is alátámasztani, hogy a politikai változások erre már ne legyenek hatással;

a külpolitikában a közép-európai együttműködés megerősítése számít kiemelt feladatnak a történelmi konfliktusainak hátrahagyásával;

nem tud elképzelni „szánalmasabb magyarázkodást a bukott politikusoktól” annál, hogy Ujhelyi István és maga Botka László arról beszélt, fideszes ügynökök akadályozták a sikerüket;

és lehet viccet csinálni a konzultációból – némely próbálkozás egészen szellemes –, lehet gyalázkodni vagy a költségeket sokallni, de nem szabad elvitatni, hogy „ami az illegális migráció kapcsán ma zajlik Európában, azon a gyermekeink és az unokáink jövője múlhat.

Arra a felvetésre, hogy Gulyás Mártonék azt ígérik, október 23-án nagy balhét csinálnak, ha addig a parlament nem módosítja az általuk elképzelt módon a választási rendszert, Kövér László úgy reagált: „egy mindenféle felhatalmazás nélküli nyikhaj semmilyen ultimátumot nem tud a magyar Országgyűlésnek adni, akár fideszes, akár másmilyen többség van benne”.

(Egyébként Gulyásék nem balhéval fenyegetőztek, hanem polgári engedetlenséget helyeztek kilátásba.)