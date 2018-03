Kövér László: Szavazzanak ránk, ha nem tetszünk is

Kövér László házelnök fideszes körökben ritka realitásérzékről tett tanúbizonyságot pénteki újpesti lakossági fórumán: arra biztatta a választópolgárokat, hogy akkor is adják a Fidesz–KDNP-re a voksukat, ha nem szimpatikusak nekik, ez ugyanis nem az eurovíziós dalfesztivál. Arra utalt, hogy a bevándorlás megfékezése, Magyarország sorsa a tét.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Országgyűlés elnöke meglepően keveset beszélt a migrációról, és sokat a gazdaságról. Azt azért elmondta, hogy Soros György magyar származású amerikai milliárdos, filantróp megvette az egész európai baloldalt, és az RTL Klub háborút folytat a magyar kormány ellen. Elmondta: ötven százalékkal emelkedtek a bérek a rendőrségnél, a katonaságnál és a pedagógusok esetében, az egészségügynél pedig egyenesen százszázalékos béremelésről beszélt szakorvosok és szakápolók tekintetében.

Azt Kövér László is elismerte, hogy a fiatalokat nem sikerül megszólítaniuk. Ezt a közönség is igazolta: a teli teremben körülbelül négy olyan személy ült, akikről feltételezhető volt, hogy nem múltak el hatvanévesek. Ez nem meglepő, ha idézzük, mit mondott a házelnök: szerinte az ember akkor nő fel, amikor családja lesz, „addig gyerek”. Ezt azzal is megfejelte, hogy a fiatalok „jó, ha magukról tudnak gondoskodni”.

Írásban fogadta a kérdéseket, amiket a szervezők átnéztek. Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős, tárca nélküli miniszterről kínos kérdést kaphatott, mert föl sem olvasta, hosszan hallgatott: válaszából az derült ki, hogy szerinte a politikust rágalmazzák. Mi is benyújtottunk egy kérdést: arról szólt, hogy a Fidesz lelkiismeretének is nevezett Kövér László szerint pártja elveivel összeegyeztethető-e, hogy bebizonyosodott, a színeikben politizáló Szita Károly kaposvári polgármester III/II-es ügynök volt, és miért nincs következmény. Kérdésünket a szervezők nem adták oda neki. Tiltakozásunkra egy hölgy megkérdezte, mi volt a kérdés, majd azt válaszolta: „Van nagyobb bajunk, az arabok!”

A rendezvény után sietősen kikísérték a politikust. Talán azért is, mert korábban bekiabált valaki a rendezvényterembe, hogy „Te kommunista, eleget hazudtál!” – őt hasonlóan gyorsan kísérte ki a biztonsági szolgálat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.24.