Közel ötvenmilliárd mehet a Szent János-kórházra és a Kútvölgyi Klinikai Tömbre

A pénteken megjelent hírekkel ellentétben 9 milliárd forintnál jóval többet fordítanak majd a budapesti Szent János-kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb fejlesztésére – tudtuk meg. Lapunk információi szerint legalább 46 milliárd forintból újulhatnak majd meg a létesítmények. Erről egy – a kórházfejlesztési projekthez közeli – neve elhallgatását kérő forrásunk beszélt.

Mint ismeretes, a Világgazdasággal az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyért felelős államtitkársága pénteken azt közölte, hogy összesen 9,3 milliárd forintot fordítanak a Kútvölgyi járóbeteg-szakrendelőire, valamint a Szent János-kórház fejlesztésére 2020-ig. Az építészeti munkálatokra 7,066 milliárd, orvostechnikai, informatikai fejlesztésekre pedig 2,3 milliárd forint van a tervezett költségvetésben. Ez az összeg azonban forrásaink szerint csupán a szakrendelőkre vonatkozik. A Szent János-kórház eredeti területén várhatóan a fejlesztésekre további 17 milliárd forint jut majd, és 20 milliárd forintot fordíthatnak a Kútvölgyi toronyépületének átalakítására. Végleges döntés azonban még nincs.

A fővárosi kórházfejlesztési projekt során a Szent János-kórházból a Kútvölgyibe költöztetik a járóbeteg-szakrendelést. Itt építik ki a XII. kerület rendelőintézetét. A kórházi osztályhoz tartozó szakambulancia azonban továbbra is a Szent János-kórház területén marad. Ahogy a belgyógyászat, a pszichiátria, a krónikus belgyógyászat és a gyermekosztály is. Utóbbi ki is bővül, egy épületbe kerül a gyerekrehabilitáció, a pszichiátria, a sebészet és a gyerekosztály is. A Kútvölgyi toronyépületébe költözik majd például a sebészet és az ortopédia is.

Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász a felújítással kapcsolatban annyit mondott lapunknak: 9 milliárd forint valóban csak egy szakrendelő komolyabb felújítására lehet elég, a teljes kórházfelújításra kevés lenne.

Az ütemezésről és arról, hogy a betegellátást mikortól érintik a felújítási munkák, egyelőre semmit sem közölt a minisztérium. Mindössze annyit szögeztek le a lapnak, hogy a korszerűsítés több ütemben, de folyamatos betegellátás mellett történik. Elképzelhető, hogy 2018 második felétől már korszerűbb eszközökkel találkozhatnak a János-kórházban. Például MR- és érfestő berendezés is működik majd.

Azonban az intézményben messze nem az érfestő berendezés hiánya okozza jelenleg a legnagyobb problémát. A kazán meghibásodása miatt ugyanis – ahogy arról az intézmény a honlapján tájékoztat – egyes osztályokon nem működik a fűtés. Mint írták, a gondot jelezték a fenntartónak, amely lépéseket tett a helyzet rendezésére. Az érintett osztályokat ellátták meleg takarókkal.

Tegnap kiderült az is: a kezdeti bezárási tervekkel ellentétben úgy tűnik, jól jár a Péterfy Sándor Utcai Kórház is. Sásdi Antal, az intézmény főigazgatója azt közölte: az intézmény 1,1 milliárd forintból újul meg, a kórház eszközeinek fejlesztésére pedig 192 millió forint jut. A négy telephelyéből három marad meg, a Szövetség utcai megszűnik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.07.