Közlekedő Tömeg: Könnyen káoszba fulladhat az M3-as metró pótlása

Szombaton kezdődik az M3-as metró északi szakaszának felújítása, de igazán csak hétfőn derül ki, sikerült-e elfogadható szinten pótolni a kieső metrót, vagy kitör a káosz. Azt Tarlós István főpolgármester is elismeri, hogy a metrópótlás „kétségtelenül nehézségeket fog jelenteni”. A Közlekedő Tömeg Egyesület összesítése szerint már most felfedezhető számos olyan kockázati tényező, melyek felszámolása elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy az utazóközönséget ne érje az indokoltnál jelentősen több érdeksérelem.

A metrópótlás egyik fő kihívása, hogy túl sok pótlóbuszra van szükség: minden zöld jelzésre két csuklós busz kell hogy áthaladjon a kereszteződéseken ahhoz, hogy csúcsidőben is tartható legyen a menetrend, és meglegyen az óránkénti 8400 férőhely. A Közlekedő Tömeg szerint ugyanakkor elkerülhetetlen, hogy a buszok időnként lekéssék a lámpákat, így a járművek feltorlódnak, a megállókban pedig nő majd a tömeg.

Érvelésük szerint mivel a pótlóbuszok menetrendje sokszor tarthatatlan lesz, nem tudják majd a tervezett férőhelyet biztosítani, ezért mindent meg kellene tenni, hogy a metró pótlásában részt vevő egyéb járatok zavartalan haladása biztosítva legyen. Ha az alternatív járatok jól használhatók, akkor többen választják őket, így kevesebb utas jut a pótlóbuszokra, és tovább csökkenthetők a kockázatok.

A BKK által tervezett hálózatban ráadásul nincsenek tartalékok, vagyis a legkisebb forgalmi zavar is komoly késedelmet okozhat százezernyi embernek – állítja a Közlekedő Tömeg. Az egyesület számításai szerint az utasok jelentős részének nem 10-15, hanem akár 30-40 perccel korábban kell elindulnia, ha biztosan időben akar megérkezni.

A szervezet már korábban is készített alternatív javaslatcsomagot, amely szerintük jelentősen csökkentette volna az utasokat ért érdeksérelmeket. Például a 12-es és a 14-es villamosok jelentősen sűrűbb közlekedését, illetve átszállásmentes buszjáratok beindítását javasolták, de a BKK mindössze néhány sorban reagált. A Közlekedő Tömeg Egyesület továbbra is fenntartja, hogy javaslataik számottevően segítenék a város életét a metrófelújítás idején. Ettől függetlenül felmérték a hétfőn élesben induló metrópótlás hálózatkockázati tényezőit is – ezekről részletesen itt olvashat.