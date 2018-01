Közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd, a névsort Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke vezeti, aki a két párt közös miniszterelnök-jelöltje is lesz – mondta az MTI tudósítása szerint a szocialisták elnöke csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón egy kérdésre válaszolva.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Arról, hogy a listán hány helyet kapna a Párbeszéd és a Magyar Liberális Párt, Molnár Gyula közölte, a helyekről nincs még konkrét és végleges megállapodás, azon dolgoznak, hogy a következő parlamentben a Párbeszédnek önálló frakciója legyen.

Az országgyűlési választás kiírását az MSZP elnöke úgy kommentálta: „a startpisztoly eldördült”. Az MSZP és a Párbeszéd készen áll arra, hogy április 8-án mindent megtegyen azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen – fogalmazott.

Juhász Péter, az Együtt elnöke csütörtökön közölte, hogy megvolt az MSZP–DK–Együtt-egyeztetés a koordinációról a Párbeszéd nélkül. „Nagyon sajnálom, hogy Karácsony Gergely a legfontosabb tárgyalást kihagyta, így nehéz elképzelni azt, amit magáról állít, hogy ő az ellenzéki együttműködés közös miniszterelnök-jelöltje” – jelentette ki az Együtt elnöke. Hozzátette, lehet, hogy az volt az oka a politikus távollétének, hogy „ő már tudta, és nem akarta az arcát adni ahhoz: az MSZP nem hajlandó koordinálni. Nem hajlandó elősegíteni azt a helyzetet, hogy mindenhol a legesélyesebb egyetlen ellenzéki jelölt álljon szemben a Fidesszel kihívóként. (…) Ezt történelmi bűnnek tartom.”

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Azt írta, ennél már csak Molnár Gyula indoklása elfogadhatatlanabb: a koordináció befolyásolná az MSZP kampánytámogatásra kapott összegét, ezért nem hajlandó sehol engedni. „Tehát Szabó Szabolcsra, aki egyszer már megverte Németh Szilárdot, azért indít rá jelöltet az MSZP, hogy több pénze legyen. Kovács Alex, akinek egyetlen politikai teljesítménye az volt a belvárosban, hogy ő is kapott kedvezményesen lakást, azért indul velem szemben, aki feltártam ezeket a panamákat, hogy az MSZP-nek több pénze legyen” – fogalmazott, és kiemelte, hogy szerinte elfogadhatatlan ez a mentalitás.

„A DK viszont nyitott a megállapodásra. Gyurcsány Ferenc kifejezte azon szándékát, hogy visszaléptet jelölteket az esélyes helyeken az Együtt javára, ahogy ezt mi is meg fogjuk tenni a DK javára. Mi még a héten folytatjuk a tárgyalásokat, és reményeim szerint meg is állapodunk” – fogalmazott Juhász Péter.

Kitért arra is: meggyőződésük, hogy az ellenzéki pártoknak felül kell emelkedniük a saját, önző érdekeiken, s alázatot kell mutatniuk a közös siker érdekében. „Csak együttműködésben törhető meg Orbán rendszere, ennek ellehetetlenítője ma az MSZP” – jelentette ki az Együtt elnöke.

Mint megírtuk, hiába utasította el a Demokratikus Koalíció vagy éppen az Együtt igen határozottan és már többször is az MSZP és a Párbeszéd közös baloldali listára vonatkozó tervét, ők még mindig nem adják fel. Szerda délután a fővárosban tartottak évadnyitó rendezvényt, ahol Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt és Kunhalmi Ágnes, a szocialisták budapesti elnöke is ismét csak a teljes összeborulást szorgalmazta.

Az egyébként lényegében mérhetetlen támogatottságú Párbeszédet vezető, most pedig az MSZP elé is beálló Karácsony Gergely szerint a Fidesz egy dologhoz ért: megosztani a népet és az ellenzéket. Megismételte a mindig hangoztatott állítást, hogy a magyar emberek túlnyomó többsége változásra vágyik, mégis ma a Fidesznek áll a zászló. „A többség nem lehet ellenzékben” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a baloldal feladata megszervezni ezt a többséget. Az MSZP-vel együtt az utolsó percig nyitottak arra, hogy a többi párt is csatlakozzon hozzájuk, hogy felismerjék, fontosabb „az ország ügye”, mint a saját politikai szempontok.

Kunhalmi Ágnes is a változás szükségességét hangsúlyozta, mondván „Magyarország nem bír ki még négy évet Orbán Viktor uralma alatt”. Kitért ő is az összefogásra; szerinte a jelenlegi politikai klímában ha nincs közös miniszterelnök-jelölt és lista, akkor automatikusan kétharmada van a Fidesznek. „Be kell fejezni a demokratikus ellenzéki pártok közötti versenyt, mert nem lehet az az egyetlen cél, hogy kinek a pártlistáján landol több baloldali szavazat” – mondta.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője pedig azt mondta, a tét nem kisebb, mint hogy „felszámolják a diktatúrát”, vagy „itt kő kövön nem marad”.