Külföldi ingatlanvagyon lehet a Kósa feleségének eladott cégben

Valószínűleg mintegy 40 millió forint értékű külföldi ingatlanvagyon lehet abban a Tócó-Pece Kft. nevű cégben, amelyet Kósa Lajos tárca nélküli miniszter felesége vásárolt meg Fiák István ügyvédtől, Kósa közeli munkatársától, mindössze hatmillió forintért – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak Alföldi Bűnügyi Igazgatósága határozatából, amellyel elutasították Hadházy Ákos, az LMP társelnökének az ügyben tett feljelentését.

A pénteki Népszava írja le részletesen, Hadházy feljelentését a NAV azzal utasította el, hogy Kósa feleségének azért nem kellett vagyonátruházásnál illetéket fizetnie, mert nincs belföldi ingatlanja a cégnek. A határozatból viszont kiderül, hogy a cégnek közel 60 millió forint értékű ingatlanja, illetve ingatlanhoz fűződő jogai vannak. Ebből Magyarországon csak 20 millió forintnyi, egy mátészalkai gyárterületen fennálló jelzálognak van nyoma, következésképp a különbözetet külföldön kell keresni.

Fiák István, a Tócó-Pece Kft. alapító ügyvéd egy iskola-, szociális és nyugdíjas-szövetkezeteket és munkaerő-kölcsönző vállalkozásokat tömörítő, kiterjedt céghálózat egyik tulajdonosa, illetve a Kósa vezette korcsolyaszövetség elnökségi tagja. Az eladáskor a cég saját tőkéje 115 millió forint volt, eszközök címén pedig szerepeltet a beszámolóban közel 140 millió forintot, vagyis egyáltalán nem volt üres, mégis a jegyzett tőkéért, 6 millió forintért adták el.

Hadházy Ákos már korábban feljelentést tett a feltűnően alacsony áron megvett cég miatt, vesztegetés gyanújával, de azt az ügyészség elutasította. Most a költségvetési csalás miatt tett feljelentése is erre a sorsa jutott, de – ahogy a Facebookon írja – legalább a NAV kiderítette neki, hogy külföldi ingatlan van a cégben. „Rendes ember ez a Fiák István, de Kósa is. Az ajándékozás után bekocogott a parlamentbe és beadott egy törvénytervezetet a nyugdíjas szövetkezetekről, amivel Fiák nagyon-nagyon jól járt” – írta Hadházy.