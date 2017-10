Kun Béla véleményére is kíváncsiak

Egyre több dolog nem stimmel a kormány címlistájával, ugyanis nem létező nevekre is küldenek nemzeti konzultációs levelet – tudta meg lapunk. Legutóbb egy zuglói lakos panaszolta el a Magyar Nemzetnek, hogy Kun Bélának címezve is érkezett elsőbbségi levél a Soros-tervről, de a 79 éve halott, Moszkvában kivégzett kommunista politikus nem a Szugló utcában lakik. Erre a címre már nem először érkezik Kun Bélának levele. A héten írtuk meg: egy 1977-ben, nyolcéves korában elhunyt fiú véleményére is kíváncsi a kormány. A 40 éve elhunyt gyermeknek egy óbudai címre küldtek levelet (ez az első eset, korábbi választások, konzultációk alkalmából nem kaptak). A Hír TV pedig arról számolt be, hogy kitalált e-mail-címekről és egy személy által akár többször is ki lehet tölteni a sorosozó nemzeti konzultációt.

A kormánynak nehezére esik elismerni a hibáit. – Teljesen nyilvánvaló, hogy még a hetvenes években elkövetett adminisztratív hibát mosott partra a víz – így reagált Kovács Zoltán kormányszóvivő pénteken lapunk azon kérdésére, milyen adatbázis alapján küldi ki a nemzeti konzultációs kérdőíveket a kormány, ha az egy 40 éve elhunyt gyermek címére is megérkezik. A kormányszóvivő szerint miután még a kommunista időkben elkövetett hibáról van szó, „nem hiszem, hogy ezt a mi orrunk alá kellene dörgölni”. Ugyanakkor „érdekes dolognak” minősítette, hogy az érintettek miért nem nyilatkoztak korábban arról, hogy minden negyedik évben megkapják azokat az értesítéseket, amelyek választásra hívták a már elhunytat, vagyis ez „miért éppen most, ebben a kampányszerű időszakban vetődik fel”. (A szóvivő nem akart tudomást venni arról, amit jeleztünk: azért, mert most fordult elő ilyen először.) Kovács szerint egyébként a konzultációs íveket lakcímnyilvántartás alapján küldik ki, ennek adatbázisa nyilvánosan elérhető és megvásárolható minden politikai erő számára.

Nem tudni, Navracsics Tibor miként válaszolna a Soros-tervről szóló kérdésekre, de az biztos, hogy a volt fideszes igazságügyi miniszternek, jelenlegi EU-biztosnak vitája van a Fidesszel; a párt kommunikációja rendre összemossa őt is a Soros-tervvel. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kossuth Rádióban úgy nyilatkozott róla a napokban, hogy a nemzetéhez kellene hűségesnek lennie, és nem egy nemzetközi szervezethez. – Nem fair Semjén Zsolt bírálata, aki engem hazaárulással vádolt meg. Fair viszont a miniszterelnök bírálata, aki szerint én tévedek, és neki van igaza. Vagyis nem hazaárulás-kérdésről van szó; ez egy vita a bizottság és a magyar kormány között – mondta tegnap Navracsics Tibor a Civil Rádióban.

Sok egyéb mellett a nemzeti konzultációról és a Soros-terv létezéséről is vitázott csütörtök este Gulyás Gergely, a Fidesz, illetve Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője az RTL II Magyarul Balóval című műsorában. A műsorvezetőnek a konzultációs kérdések pontatlanságát firtató kérdéseire Gulyás úgy válaszolt: nem az a lényeg, hogy pontosan mi az, amit Soros György leírt, hanem a migrációval szembeni álláspont.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.14.