Kunszentmártonnál nincsen „Boldogabb” hely

Kovács Zoltán kormányszóvivő, a Nemzetközi Kommunikációs Iroda vezetője tartott lakossági fórumot szerdán este Kunszentmártonban.

A város szülöttéről, Szabó Gyula színművészről elnevezett művelődési központban tartott rendezvény telt házas volt, pótszékeket is kellett hozni, a megjelentek 98 százaléka nyugdíjas volt, a többiek rendezők, alkalmazottak, fegyvervivők.

A fórumon jelen volt többek közt Boldog István, Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. számú választókörzetének újraválasztásra váró parlamenti képviselője, Wenner-Várkonyi Attila (Fidesz–KDNP) polgármester, a környező települések polgármesterei.

A fórum a Pannonicum együttes kulturális műsorával kezdődött, a hazafias érzelmű éneket vastaps köszöntötte, ahogy néhány perccel korábban Kovács Zoltánt is.

Elsőként Boldog István szólalt meg. Mint mondta, részt vehetett az alaptörvény kidolgozásában, majd az elejéből, a Nemzeti hitvallásból olvasott fel. – Ami úgy kezdődik, hogy Isten, áldd meg a magyart! Így nem kezdődik más alaptörvény Európában – szögezte le. Még keresztény Európa, bár egyre kevésbé – tette hozzá, majd kiemelte, alaptörvényi szintre emeltük azt, hogy mindenki megvédheti saját magát, a családját, a vagyonát. Boldog az eredmények felsorolásával folytatta, így többek közt kiemelte, hogy az elmúlt években 110 milliárd forint fejlesztési pénz érkezett a térségbe.

A képviselő egy ismerősét idézve azt is mondta, hogy „Trump elnök nagyon jó csóka”, mert a kínaiakra vámot vetett ki, így itt, a Tiszazugban is egyre több embernek lesz munkahelye.

Később arról beszélt, hogy a fiatalok egyre kevesebben akarnak külföldre menni dolgozni. Zömmel nem náluk, hanem Gyurcsányék idejében mentek, viszont a nagy részük visszajön. Ellenben veszélyben van a szavazati joguk Gyurcsány javaslata miatt. Mert hát miért is ne szavazhatnának, hiszen előbb-utóbb úgyis visszajönnek?

További eredményekről beszélve elmondta, épül az M44-es. Szél Bernadették viszont úgy gondolják, nincs szükség új utakra. Az MSZP-ről is megemlékezett, azt mondta, azt sem szabad elhinni, amit kérdeznek.

„A gazdaságot helyre tudtuk hozni, de az illegális bevándorlókat többé innen kitenni nem tudjuk. Több százezer emberről beszélünk, senki ne gondolja, hogy Kunszentmártonra ne jutna. Nem akarom, hogy attól kelljen rettegni, hogy valakinek a családját túszul ejtik vásárlás közben” – fogalmazott.

Kovács Zoltán folytatta a fórumot, méltatta az elmúlt nyolc év eredményeit, majd ő is nagyon hamar rátért a bevándorlókra. Élete meghatározó élménye volt 2015-ben, amikor a migránsok százezrei keresztülmentek az országon – mondta.

A rendezvény egyik fotósa (ezt ő állította magáról) látta, hogy laptopba jegyzetelek, megkérdezte, melyik újságtól érkeztem, majd felrótta, amiért nem regisztráltam. Ez egyébként egy nyilvános lakossági fórum volt regisztrációs kötelezettség nélkül. Ezt követően odajött egy ismeretlen illető, talán biztonsági őr lehetett, és felszólított, hogy kapcsoljam ki a gépet. Ezt a már említett okokra hivatkozva megtagadtam.

Egy ideig nem hagytak dolgozni, amennyire követni tudtam, Kovács arról beszélt közben, hogy a mostani sorsdöntő választás lesz: vagy nemzeti kormányunk lesz, vagy bevándorlóországgá válik hazánk.

A szóvivő szerint 2013-ra sikerült rendbe hozni az országot. További főbb pontok: A nyomásgyakorlás Magyarországra mindennapos. Az ENSZ még az idén alapjoggá tenné a migrációt. Brüsszel még az idén tízezer bevándorló betelepítésére készül. A határzárat le akarják bontani. Az ENSZ 200 tagjának 80 százaléka kibocsátó ország. Kovács Zoltán szerint erről nem lehet eleget beszélni.

„Bennünket most már Nyugat-Európa felől is veszély fenyeget – hívta fel a figyelmet –, több százezer emberről van szó; most már két fronton kell védekeznünk, délen és nyugaton. Az iszlám egy olyan kultúra – tette hozzá –, amely maga alá fog tiporni bennünket. Veszélyben van a kereszténység is.” A közönség mindezt hallva együttérzően bólogatott.

„Az eredményeket mi veszélyezteti?” – tette fel a kérdést. A válasz: a Soros-hálózat. Lehet, hogy unják már a sorosozást, de kell erről is beszélni – tette hozzá, majd elmondta mindazt Sorosról, amit a kormány hónapok óta ismételget.