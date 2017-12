Kvótaügy: a kormány nyitott a kompromisszumra

Magyarország részese az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) önkéntes menekülteosztási rendszerének, amelynek keretében mintegy két tucat szíriai menekültet fogadott be – írtuk szombati számunk egyik címlapos anyagában. Az Európai Unióval azonban továbbra is hadakozik a kormány, amely a kötelező betelepítési kvótát és a tavaly többször is felmerült önkéntes kvótát is elveti. Vezércikkünkben így fogalmaztunk: „Orbán Viktor úgy ágál a brüsszeli betelepítés ellen, hogy közben az ő miniszterelnöksége idején csatlakozott az ország egy másik önkéntes menekültelosztási szisztémához”.

„Ha a kormány tehát mégis nyitott egy önkéntes kvótarendszerre, akkor illene támogatnia az európai menekülthelyzet megoldására kitalált észt javaslatot. Az unió soros elnöksége által kidolgozott rendszer szerint nem lenne kötelező menekülteket befogadni, segítséget nyújtani viszont igen. Ezt azonban anyagi vagy logisztikai támogatással, szakemberek és felszerelések kiküldésével is le lehetne tudni.

Ez végre egy olyan kompromisszumos tervezet, amelyet a magyar kormány nyugodtan elfogadhatna.

Logikus lépés lenne, hiszen egyrészt Orbán Viktor is elmondhatná idehaza, hogy nem fogad be az ország menekülteket, másrészt Brüsszel, Párizs vagy Berlin sem fenyegetőzhetne azzal, hogy a szolidaritás hiányában uniós forrásokat vonnak meg Magyarországtól. Azaz nemcsak Orbán Viktor, hanem a magyar nép is jól járna. Már ha ez még szempont” – zártuk szombati számunk vezércikkét.

Éppen ezért meglepetten láttuk, hogy Bakondi György vasárnap az M1-en igen pozitívan nyilatkozott az észt javaslatról. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az MTI szerint úgy fogalmazott, e felvetés azt jelzi, hogy Magyarország és a visegrádi négyek nem maradtak magukra álláspontjukkal – más kérdés, hogy a V4-ek semmiféle szolidaritás jelét nem mutatták eddig. – Reményeket fűzünk az észt javaslathoz – közölte Bakondi György, hozzátéve, hogy bár az Európai Parlament (EP) hozott már egy határozatot a kötelező szétosztást és a felső korlát nélküli beáramlást illetően (amely nem jogszabály! – erről itt írtunk bővebben), a nemzetállamok kormányait képviselő Tanács esetleg kompromisszumos vagy más megoldásra is juthat.

Az M1-nek interjút adott vasárnap Gianni Pittella, az EP szocdem frakciójának vezetője is – írja az MTI. Az olasz szocialista politikus szerint nem a magyar nép, hanem a magyar kormány a felelős, amiért megbuktatott egy 160 ezer menedékkérő áthelyezésére vonatkozó tervet, pusztán azért, mert nem volt hajlandó ezer menedékkérőt befogadni. Pittella hangsúlyozta, hogy a magyar kormánynak szolidaritást kell vállalnia az EU többi tagországával – az észt javaslat erre egyébként lehetőséget is adna. Kiemelte, Orbán Viktor miniszterelnök nem mondhatja, hogy „én az Európai Unióból kiveszem, amit akarok”, aztán amikor adni kellene valamit az EU-nak, arra nem hajlandó, mert az már „nem tetszik”. Az EP-képviselő megjegyezte: senki sem kéri Orbán Viktortól, hogy megnyissa a kapukat „boldog-boldogtalan előtt”, ha ő ilyet állít a magyar állampolgároknak, „akkor hazudik”.