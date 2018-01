L. Simon is kiállt a trumpista botrányhős mellett

Deutsch Tamás és a Trump-párti magyar jobboldaliak után L. Simon László is a hírhedt amerikai botrányhős, Milo Yiannopoulos védelmére kelt Facebook-oldalán. Korábban megírtuk, különös kihívással találta szemben magát a Fidesz-közeli politikai és kulturális holdudvar, miután egy kormány által támogatott konferenciára hívták meg az amerikai alternatív jobboldal sztárszerzőjét. Bár a publicista egyes kijelentései miatt már az egyesült államokbeli republikánusoknál is kiverte a biztosítékot, Trump hívei körében mégis népszerűnek bizonyul világszerte. Ahogy itthon is: miután kiderült, hogy Yiannopoulos hazánkba érkezik, egyszerre írta meg mellette szóló publicisztikáját Jeszenszky Zsolt a Mandineren, illetve Megadja Gábor a 888-on.

Ugyanakkor nemcsak liberálisok határolódtak el a politikai inkorrektséget csúcsra járató szerzőtől. A kamaszfiúkkal történő szexuális aktusról szóló szavai soknak bizonyultak a Fidesz frakcióvezetője számára is. – A pedofíliát a leghatározottabban elítéljük, az őrültséget pedig őrültségnek tekintjük – jelentette ki Gulyás Gergely kedden. A politikus hozzátette, a Fidesznek és a kormánynak sincs köze a meghíváshoz, amit nem is tart helyes döntésnek a szervező alapítvány részéről.

Nem így látta Deutsch Tamás, aki elmondása szerint „fanyar mosollyal” követte a meghívás nyomán kirobbant „hisztit”. „Megadja Gábor úr kiváló megfogalmazásával azt tudom mondani, hogy egyre izgalmasabb a bulika, úgyhogy én mindennap itt a bulika részét képező egyre dagadó hisztit, azt érdeklődéssel figyelem” – fogalmazott az EP-képviselő.

A szóban forgó konferenciát a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány szervezi, így Yiannopoulos meghívása is Schmidt Máriáékhoz kötődik. A nemrég a Terror Háza Múzeum főigazgatójával közös eseményen felszólaló L. Simon László is az altright hőse mellett szólalt fel most Facebook-oldalán. Az egykori kulturális államtitkár liberális homofóbiát emlegetett, és nem értette, miért ne lehetne meghívni egy konferenciára egy megosztó személyiséget.

Milo Yiannopoulos Fotó: Mark Graham / AFP

„Yiannopoulos sok-sok megszólalása közül van olyan, amivel azonosulni lehet, van, amivel egyáltalán nem. De van-e olyan írástudó közéleti ember, politikus, író, értelmiségi, akivel mindenben egyet lehet érteni?” – relativizált L. Simon László. Ezután egy általa olvasott cikkre hivatkozva szólt arról, hogy senki véleményét és tudományos teljesítményét nem kérdőjelezheti meg a nemi identitása. Mint a politikus fogalmazott, nem kérnek a „liberális gondolatrendőrség áldásos munkájából”. „Ők foglalkozzanak inkább azzal, hogy mégis miként sikerülhetett Vona Gábor és a Jobbik szerecsenmosdatása: most már nem számít az EU-s zászló égetése, a Duna-parti holokausztemlékmű meggyalázása, sem a gárda, sem a számos antiszemita megjegyzés” – tette hozzá.

Arról itt írtunk, mitől népszerű Milo Yiannopoulos és milyen hírhedt megnyilvánulásai voltak korábban. Az amerikai jobboldal sztárja egyébként februárban kavart botrányt azzal, hogy egy korábbi felvétel szerint kifejtette: ha valaki egy „szexuálisan érett” tizenhárom éveshez vonzódik, az nem pedofília.