L. Simon László nem érti, mi köze a rózsafüzérnek és a Sátánnak a migrációhoz

Nem olvastam Semjén Zsolt hét végi interjúját, de el fogom olvasni érdeklődéssel – hárította el az újságírók kérdéseit L. Simon László fideszes országgyűlési képviselő, akit azzal kapcsolatban próbáltak szóra bírni, hogy mit gondol a miniszterelnök-helyettes Vasárnapi Újságnak adott interjújáról.

Semjén Zsolt ugyanis úgy fogalmazott, hogy szerinte a migrációs válság kiinduló oka a szabadkőművesség, amelynek volt „jakobinus, bolsevik verziója”, és a „sokadik leágazása ez a Soros-féle szélsőliberális dolog”, amely „szívéből gyűlöli a keresztény hagyományokat”, és ha lehetséges, még jobban gyűlöli a nemzetállamokat.

L. Simon László a szabadkőművesekkel kapcsolatos semjéni gondolatokra úgy reagált, hogy „ezen még nem gondolkodtam, nem ez életem legfontosabb problémája”.

A parlament hétfői ülésén egyébként Aradszki András kereszténydemokrata politikus egyenesen a sátánhoz hasonlította Soros György milliárdos üzletembert. Napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, hogy a Sátán legnagyobb csapása a családok elleni csapás lesz, amelynek jelei már láthatók az egyneműek házassága, az abortusz és a genderelmélet terjedésében is. – A rózsafüzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen, és képes a történelem megváltoztatására is, ezt Soros György is meg fogja tapasztalni – tette hozzá.

L. Simon László ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a nagyanyja szintén vallásos katolikus asszony volt, aki tisztességben és szeretetben élte le az életét. – De hogy ez mennyiben függ össze azzal a válsággal, amelyet átélünk Magyarországon és a világban is, és amelyben vitathatatlanul szerepe van Soros Györgynek és az általa támogatott szervezeteknek, azt nem tudom – mondta.

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság (EB) magyar biztosa pénteken egyébként egyértelművé tette, hogy az EB munkatervében nem szerepel a kormány által Soros-tervként emlegetett koncepció végrehajtása. L. Simon erre reagálva úgy fogalmazott, ha „Tibor ezt mondta, akkor ez biztosan így van, én nagyon sokra tartom őt, kiváló ember és nagyon jó viszonyban vagyunk”. Arra a felvetésre, hogy akkor Navracsics Tibor a Soros-tervet hajtja-e végre Brüsszelben, L. Simon László azt mondta: ezt tőle kell megkérdezni.