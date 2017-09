Otthonába is fogadott be migránsokat az esztergályhorváti telek tulajdonosa

„Ez nem pusztán üdülési projekt, segíteni szeretnénk visszaadni a menekült családoknak a normális életérzést” – válaszolta a Magyar Nemzet megkeresésére Ursula Weitgasser, annak a Zala megyei esztergályhorváti teleknek a tulajdonosa, ahova szeptemberben több turnusban menekültstátust nyert családok üdültetését szervezte a Migration Aid. Az osztrák orvos azért választotta partnernek a civileket, mert ismeretei szerint ez az egyetlen magyar szervezet, amely Magyarországon következetesen segít a menekülteknek. A szemészorvos elmondása szerint korábban önkéntesként segített a röszkei és a körmendi ideiglenes táborban, ahol megdöbbentőnek és sokkolónak találta, ahogyan emberekkel, köztük gyerekekkel bántak a hatóságok.

A déli határon a tranzitzónában felállított táborban rosszul táplált gyerekekkel találkozott, valamint annak is tanúja volt, amikor a gyerekeik szeme láttára bilincseltek meg anyákat, amikor orvoshoz vitték őket. Mindezen élmények is szerepet játszottak abban, hogy társaival a táborozásról döntöttek.

– A családom keresztény, és sok köztünk az orvos, illetve többen dolgoznak az egészségügyben. Ők mindig segíteni akartak azoknak, akiket szorít a szükség – nyilatkozta a doktornő. Emlékeztetett, hogy a második világháború után a legnagyobb menekülthullám 1956-ban volt, amikor kétszázezer magyar hagyta el az országot a forradalom novemberi leverése után. Az orvosnő szerint

1956-ban a magyar menekültek hulláma egy olyan Ausztriát ért el, amely sokkal kevesebb segítséget tudott erőforrásai alapján felajánlani, mint amire a mai modern Magyarország képes lenne.

– Ennek ellenére két éven belül minden magyar menekült számára új otthont találtak a szabad világban, pénzt, ételt ingyenes oktatást kaptak, valamint segítséget az álláskeresésben – emelte ki Ursula Weitgasser. A családjának valódi tapasztalata van ezekből az időkből: nagyanyja számos magyar menekült családot fogadott a házába. – A magyar kormány menekültellenes kommunikációja tiszteletlen a saját történelmével szemben is – állította Weitgasser. Szégyenteljesnek tartja, hogy az az ország, amelynek népe jelentős tapasztalatokkal bír a menekültek sorsát illetően, 1294 menekült ember befogadása ellen referendumot tartott.

Ezen a telken látnák vendégül a migránsokat Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Bevallása szerint maga is járt Szíriában, ahol megtapasztalta az ott élők barátságosságát, ezért különösen sajnálja, hogy mit tett a háború az országgal. A menekültellenes közbeszédben gyakran elhangzó gondolatok alapján megkérdeztük, hogy saját otthonában is segít-e a menekülteknek. – Igen, több menekült családot is fogadtam már – válaszolta határozottan lapunknak. Hozzátette, hogy

az együttéléssel általánosan jó tapasztalatai voltak.

– Természetesen mindenki emberből van, és adódnak súrlódások, de a családom és a házam iránt is nagy tiszteletet tanúsítottak, semmit nem loptak el, semmit nem tettek tönkre – beszélt tapasztalatairól az orvosnő.

Weitgasser mély aggodalmát fejezte ki amiatt, ahogyan Orbán Viktor „trombitaszó-kísérettel” halad az illiberális állam kiépítése és az „etnikai homogenitás” megvalósítása irányába. A magyar miniszterelnök azon állítása, hogy

intézkedéseivel az európai kereszténységet is védi, ellentétes azzal, amit Jézus Krisztus kérne az emberektől

– vélte az orvosnő. Szerinte nem szabad elfelejteni a menekültekről szóló párbeszéd kapcsán a szíriai és az afganisztáni háború brutalitását, a területen a genfi egyezmény figyelmen kívül hagyását, a kórházak bombázását és a vegyi fegyverek lakosság elleni bevetését. – Nem keresztényi viselkedés így bánni emberekkel – hangsúlyozta, utalva a magyar kormány hozzáállására.

