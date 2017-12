Lakmusz papír lehet a solymári önkormányzati választás

– Nagyon nem jó, hogy olyan megosztott az ország, amilyen. Nem kell hozzánk migránsokat betelepíteni, a folyamatos gyűlölködés eredményeként tönkre tesszük az országot mi magunk is. Nagyon szomorú ez így – nyilatkozta lapunknak egy negyvenes férfi a polgármesteri hivatal előtt, miután leadta voksát az időközi választáson a solymári hatos számú egyéni önkormányzati választókerületben. Eredetileg videóriportot szerettünk volna készíteni, de ahogy mások is, úgy ő is visszautasította a lehetőséget, még kamerán kívül sem árulta le pártkötődését, illetve azt, hogy kire szavazott. Ahogy mondta, a mostani választást, s általában a választásokat magánügynek tekinti, ezért megtartja magának, kire is adta le most a voksát, s miért választotta őt.

Vele volt a legnagyobb szerencsénk, mert ő legalább röviden elmondta véleményét, még ha nem is vállalta azt nevével, arcképével. Pedig úgy gondoltuk, a vasárnapi ebéd után, fél kettő és kettő között, jól lakva talán közlékenyebbek az emberek. A szavazóhelyiségből kilépő negyvenöt-ötven körüli házaspár például udvariasan meghallgatta mondandónkat, majd közölték, nem akarnak nyilatkozni.

Az első visszautasítás nem vette kedvünket, még reménykedtünk, hogy lesz további megszólalónk, de csalódnunk kellett. Pedig kisebb-nagyobb időközökben jöttek az emberek, de senki nem akart kötélnek állni. Egy, az autóból kiszálló, jól szituált negyvenes párt például a szavazás előtt szerettük volna mikrofonvégre kapni, de ők ugyancsak határozottan zárkóztak el a nyilatkozat elől. Fiatalokkal azonban nem nagyon találkoztunk.

Egyetlen közös pont volt bennük: mindenki udvariasan ugyan, de visszautasította a megszólalás lehetőségét. Persze az is lehet, hogy a hagyományosan jobboldali nagyközségben az emberek egyszerűen zárkózottabbak az átlagnál, vagy félnek elárulni pártkötődésüket.

A mostani időközi önkormányzati választásra azért került sor, mert a korábbi önkormányzati képviselő, a kereszténydemokrata Gaal Gergely országgyűlési képviselőségre váltott. A solymári választás egyébként azért övezi most ekkora figyelem, mert ez lehet a próbája a sokak által hiányolt ellenzéki összefogás működőképességének. A választókerületben függetlenként induló Kárpáti Zsuzsannát ugyanis immár hat ellenzéki párt - DK, Együtt, LMP, MSZP, Párbeszéd és Momentum - is támogatja, a Jobbik pedig nem indított jelöltet. Vele szemben az előd Gaal Gergely által támogatott kereszténydemokrata Dalos Attila igyekszik a kormánypártok pozícióját egy újabb győzelemmel erősíteni.

Kárpáti Zsuzsanna egyébként több médiumnak is úgy nyilatkozott: Solymár jobboldali község, de így is esélyesnek tartja magát, hiszen a függetlensége miatt nincs rajta semmilyen politikai bélyeg. Hosszú ideje a településen él, fotósként dolgozik, s mindenki ismeri a településen. Azt ígérte, a választás után sem lép be egyik pártba sem és ezt tisztázta a támogatóival is.

Egyébként hosszú ideig két indulóról volt szó, de aztán a Munkáspárt jelöltje, Pálmai Ferencné is megjelent a színen. Ez azonban nem valószínű, hogy érdemben befolyásolja majd az eredményt. Néhány szavazatot vihet el csak valamelyik tábortól, de most még azt sem lehet tudni, melyiktől.

Szóval egyfajta lakmuszpapírként szolgálhat a jövő évi országgyűlési választásra a mostani solymári csata. Persze, ahogy Kárpáti Zsuzsanna is jelezte, Solymár mindig is erősen jobboldali beállítottságú település volt. A 2014. évi önkormányzati választáson például egyéni körzetben kizárólag a jelenlegi kormánypártok jelöltjei győztek. Az MSZP–DK, az Együtt–PM és a Jobbik csak kompenzációs listán jutott egy-egy képviselői helyhez a 11 fős testületben. 2014-ben az akkori kormánypárti jelölt, Gaal Gergely egyébként 215 szavazatot kapott (61,9 százalék), míg az MSZP-DK színeiben induló Aranyi Zoltán Zsolt 96-ot (27,6 százalék), a jobbikos Murányi Levente pedig 36 voksot szerzett (10,3 százalék).