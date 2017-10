Láttak két migránst, de pánik még nincs

Megtévesztő látleletet adna a Csongrád megyei Szegvár községről, ha rögtön a falu határában elsőként megszólaltatott Ferenc bácsi gondolatai alapján ítélnénk meg a migránsokkal kapcsolatos közhangulatot. A kerékpárjáról leszálló, nyugdíjas férfit az „Isten hozta Szegváron!” tábla mellett kérdezzük, hallott-e róla, hogy a 4300 fős község polgármestere, a Fidesz színeiben megválasztott Gémes László a fia és helyi vadászok társaságában két illegális migránst fogott a falu határában idén nyáron.

Gémes László Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az esetről a Délmagyarország szerint maga Gémes számolt be egy képviselő-testületi ülésen, a migránsok megjelenésével is indokolva a szolgálati sörétes puskával felszerelhető mezőőrség felállítását.

– Hallottam róla. A migránsokat négyes sorokba kellene állítani, és aki kilép a sorból, azt lepuffantani. Putyin is így csinálta. Azok is ezt érdemlik, akik idehívták őket. A Soros György és az Angela Merkel. Vagy adni kellene nekik egy vagon fegyvert és lőszert, hogy menjenek haza, és rakják rendbe az országukat – jelenti ki az egykor a vasútnál dolgozó Ferenc bácsi. Csakhogy a faluban sem illegális migránst, sem legálisan itt tartózkodó menekültet nem láttak még soha.

Viszont Ferenc bácsi a tévében úgy hallotta, hogy félni kell tőlük, mert erőszakosak. Egyedül él a község szélén, de van mivel megvédeni magát: egy légpuska és egy régi bajonett várja otthon.

Ferenc bácsi később meghív minket egy üdítőre az egyik kocsmában. Harckészültségéből Szegváron lényegében semmit nem érezni. Soros-plakátokat sehol nem láttunk, és bár a migránsokról mindenki hallott, nincs nyoma az Őcsényben tapasztalt félelemnek és

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

rettegésnek. A kocsma egyik asztalánál egy középkorú férfi a Délmagyarországot olvasgatja. Oldalas nemzeti konzultációs hirdetést mutat nekünk benne, a migránsoknak fejenként 9 millió forintot ígérő Soros Györggyel. – Ez egy undorító hazugság. De sajnos a falu többsége Fidesz-támogató – mondja a késő délelőtt sörözgető férfi. Pár méterre tőle Ferenc bácsi egy Unicumot is leküld, hallja az eretnek szavakat, de nem szól. Nincs perlekedés. – Unalmas az egész. Állandóan a migránsokkal jönnek a tévében. Az időjárásról vagy a fociról beszélgetünk inkább – meséli a nyugdíjas Pál, aki szintén a Délmagyarországból értesült a polgármester migránsakciójáról, ahogy a faluban szinte mindenki. Úgy tűnik, hogy Andy Vajna jó vételt csinált a megyei lap kiadójának megvásárlásával.

Két fiatal lányt szólítunk meg a kerthelyiségben, akik akkor sem szívesen látnának migránst a faluban, ha azok dolgoznak és barátságosak. Két évvel ezelőtt Szeged környékén egyikük már látott arab kinézetű bevándorlókat, de nem volt túl jó véleménye róluk, mert ápolatlanok voltak. A Soros-tervről azonban még nem hallottak, vagyis tényleg időszerű a legújabb Nemzeti Konzultáció. A kocsma középkorú pultosnője viszont pozitívabban áll a helyzethez. – Jót tenne, ha megismernék őket, és kiderülne, hogy nem veszélyesek. Csak a tévén keresztül ismerik a migránsokat, emiatt van előítélet az emberekben – veti fel az asszony, és szavai nem váltanak ki vitát az italozók között.

Később Gémes László polgármestertől tudjuk meg, hogy egy egyiptomi férfi a családjával már 15 éve él a faluban. Hamed Mohameddel a közeli Szentesen találkozunk, ahol nemrég gíroszost nyitott.

Hamed Mohamed Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A férfi 1991-ben jött Magyarországra, előtte egy bécsi futballcsapatban játszott idegenlégiósként. Budapesten ismerte meg szegvári származású feleségét, akitől két gyereke született. Ők már magyar állampolgárok. – A mai napig egyiptomi állampolgár vagyok, és büszke vagyok rá. Ha meghalok, azt akarom, hogy Egyiptomban temessenek el. Két otthonom van. Magyarországon teremtem meg a gyerekeim megélhetését. Tojok a propagandára, úgy gondolom, szeretnek az emberek. De ha a családom veszélybe kerülne, visszamennénk Egyiptomba – meséli Mohamed egy hieroglifákkal díszített falikép előtt. Szerinte Nyugaton a magyarok is menekültek, és felháborítja, hogy sokan diplomával mosogatni kénytelenek. Magát muszlimnak tartja, de nem „jó muszlimnak”, mert néha iszik alkoholt, és eljár disznóvágásokra. Lánya és fia is jártak keresztény hittanra, hiszen Mohamed szerint a két vallás alapjai ugyanazok. – Csak Istennek van joga megítélni az embert – teszi hozzá. Tudomása szerint nincs haragosa a faluban. Korábban 70 ember dolgozott a keze alatt a helyi zöldségtelepen.

Jó viszonyban van a polgármesterrel, aki szerint alapvetően nincs nyoma idegengyűlöletnek, „migránspániknak” a faluban, az embereket nem érdekli a téma. A sajtóban szép kört befutott migránskergetés történetét az eset helyszínén, egy kis erdő szélén meséli el. Azt feltételezi, hogy a két, 20 év körüli férfi el akart lopni két segédmotort egy tanyáról, de annak tulajdonosát, majd az autóval érkező polgármestert meglátva menekülőre fogták. Végül a helyi körzeti megbízott és polgárőrök segítségével elfogták a két férfit. Egyikük egy fadarabbal hadonászott, de végül a földre kényszerítették. Kést és baseballütőt is találtak a táskájában. Mindketten Németországba akartak eljutni Európa legszegényebb országából, a román nyelvű Moldovából, hogy munkát szerezzenek. Közölték, hogy megtérítik a károkat, csak engedjék el őket. Vizet kaptak ugyan, de egérutat nem. A rendőrség később visszakísérte őket a szerb határon lévő határzárhoz.

– Magyarország nem célországa, hanem tranzitországa a bevándorlásnak. De ha Nyugat-Európa megtelik, ide is fognak jönni migránsok. Az lehet, hogy csak egy kisebb részükből lesz terrorista, nemierőszak-tevő vagy rabló, de már egy ilyen ember is sok. Aki viszont tanulni és dolgozni jön Magyarországra, az szerintem be is akar illeszkedni – teszi hozzá Gémes. A polgármester beszél arról is, hogy bár a településen nagyon jó a közbiztonság, de szerinte szükség lehet még a mezőőrökre.

Kérdésemre, hogy miért nem látunk egyetlen Soros-plakátot sem Szegváron, a polgármester közli, hogy nem is keresték őket. Alig 40 kilométerre innen, a 900 lelkes Gátéren viszont visszatér a háborús hangulat: Soros megannyi arca „vicsorog” ránk a lámpaoszlopokról. Talán itt jobban félnek tőle.

