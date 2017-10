Lattmann Tamás: Botka László a disznók közé tartozik

Először nyilvánult meg Botka László visszalépése óta Lattmann Tamás, akinek politikai coming outja komoly zavart okozott az MSZP-nél.

Lattmann szerdán a Facebookon nem finomkodott a szegedi polgármesterrel kapcsolatban: mint írja, nem lett boldogabb a politikus döntésétől, de most talán egy kicsit kevésbé boldogtalan.

Majd a leköszönő kormányfőjelölt felelősségére is kitér.

Azoknak, akik Botka László esetében a korpa és a disznók viszonyát emlegetik, talán érdemes felhívni a figyelmét arra, hogy ő sajnos ebben a költői képben a disznók közé tartozik

– fogalmaz Lattmann Tamás. Szerinte a távozó kormányfőjelölt végső soron maga tehet a bukásáról, mivel nem mutatott fel értékelhető terveket.

„Mi volt a baj a programmal? Még csak program sem volt igazából, csak egy politikai kommunikációs elképzelés. Annak nem is lett volna rossz, de az volt a probléma, hogy koncepcionálisan volt tökéletesen elhibázott a jelen helyzetben” – fejtegeti a jogász. Lattmann szerint a „Fizessenek a gazdagok!” szlogennel Botka sok középosztálybeli vagy felső középosztályhoz tartozó szavazónál vágta el magát. A leszakadó rétegeket pedig finoman szólva is hiteltelen többmilliós Rolex karórával a csuklón a gazdagok ellen tüzelni.

A kamarilla játszmái

A levélből az is kitűnik, hogy a bejelentésével az egész MSZP-t felforgató Lattmann Tamás nem érez különösebb felelősséget a következményekért – szerinte

Botka László jelöltsége éppúgy a kamarillapolitikának köszönhető, ahogy a lemondását is a belső érdekcsoportok idézték elő.

Lattmann arra már nem tér ki levelében, hogy ő maga is a kamarillapolitika részeként nyilatkozott az MSZP korábbi terveiről, és hogy Tarjányi Péter nyilatkozata összefügghet-e a párt belső hatalmi harcaival.

Tarjányi ugyanis az MSZP-s Molnár Zsolt tanácsadója, és állítása szerint ő kasztingolta korábban Lattmann Tamást a civil kormányfőjelöltet kereső szocialistáknak. Nem mellékes az sem, hogy Botka László régóta küzdött a párton belül Molnár Zsolttal, akit a Fidesz ügynökének tartott.

Gyurcsány visszatér?

Az Echo TV vendége volt kedd este Kovács Lászó, a szocialista párt volt elnöke. Ő továbbra is úgy véli, Botka igenis jó és elismert vezető. A politikus szerint Szeged polgármestere átérzi az emberek problémáit, és most is felelős döntést hozott. Kovács László kérdésre válaszolva kijelentette: ha ő lenne most az MSZP elnöke, akkor összefogna Gyurcsány Ferenccel és a DK-val.”

A Fidesz láthatólag felkészült erre a lehetőségre: Gyurcsány Ferenc várhatóan újra téma lesz a kormánypárti politikusoknál. Németh Szilárd az M1 szerda reggeli műsorában már azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc „a főnök azon az oldalon”, ő határozza meg, hogy mi történjen az MSZP-ben.

Németh Szilárd arról is beszélt, hogy Botka jelölését botrányok követték, és a szocialista politikus mindenütt fideszes ügynököket látott, „teljesen alkalmatlannak bizonyult”.