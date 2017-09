Lattmann Tamás: Én voltam az ellenzék miniszterelnök-jelöltje

Tavaly november környékén született a paktum, miszerint a négy ellenzéki párt: az MSZP, a DK, az Együtt és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje lettem, majd 2016 decemberében Botka László megjelent és aktivizálódott – mondta Lattmann Tamás, nemzetközi jogász kedd este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Lattmann a műsorban elmondta: őt a szocialisták, Molnár Gyula pártelnök, Tóth Bertalan frakcióvezető, Hiller István választmányi elnök és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő keresték meg.

Az akkori tárgyalások szerint az összefogásban részt vett volna a DK, az Együtt és a Párbeszéd is, sőt Lattmann még az LMP-vel is próbált tárgyalni, de a részletek még nem voltak kitalálva. A nemzetközi jogász úgy véli, hogy Botka László politikája csak rosszat tett az összefogásnak. Szerinte Botka hétfői, az ellenzéknek tett ajánlata is elhibázott volt.

Korábban az ellenzék a civileket akarta behozni a politikába, ennek egyik embere lehetett volna Lattmann. A nemzetközi jogász szerint ő lett volna az a személy, akivel még több szavazót vonzhattak volna be.

Lattmann Tamás legközelebb a Tarjányi Péter-féle alakulóban lévő Magyar Progresszív Mozgalom rendezvényén mutatkozik be.