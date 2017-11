Látványosan lehazugozták Németh Szilárdot az Országgyűlésben

Németh Szilárd Fidesz-alelnök hétfői parlamenti felszólalása alatt az LMP két társelnöke egyszerűen odaállt mögé egy-egy papírral, amelyekre azt írták: „Hazudik”.

Németh Szilárd napirend előtt azért kért szót, hogy reagáljon Soros György hétfő reggeli közleményére, amelyben az üzletember cáfolta a kormány nemzeti konzultációs kérdőívének tartalmát. Soros a Financial Timesnak adott interjúban azt is mondta, hogy Orbán megváltozott, „egy rendszerellenes lázadóból egy maffiaállam vezetője lett".

Németh Szilárd azzal kezdte a felszólalását, hogy „Soros is kitöltötte a nemzeti konzultációt". Németh Szilárd szerint bár „kapásból letagadta, hogy lenne ilyen elképzelése" a migrációról, szerinte a honlapján „Soros elővette a régi kazettát, és lejátszotta". Vagyis igenis létezik a Soros-terv. Halkan azt is megjegyezte, hogy szerinte az LMP előtte felszólaló, a teremben folyton bekiabáló frakcióvezetője, Szél Bernadett egyet is ért ezzel.

Szél el is hagyta a helyét, és a felszólalás alatt egyszer csak megjelent Németh Szilárd mögött Hadházy Ákossal. A két LMP-s társelnök ekkor mutatott fel egy-egy A4-es papírt, amelyekre ott firkálták rá, hogy „hazudik!!!".

Jakab István, a parlament fideszes alelnöke levezető elnökként figyelmeztette az LMP-seket, akik szerinte házszabályt sértettek, mivel nem kértek engedélyt szemléltetésre. És mivel a figyelmezetésére sem fejezték be az akciót, bejelentette, hogy a házelnöknél a két ellenzéki politikus megbírságolásukat fogja kezdeményezni.

Szél Bernadett Németh Szilárdot megelőző felszólalásában arról beszélt, hogy a kormány megpróbálja ellehetetleníteni a korszerű, minőségi oktatási intézményeket, ahelyett hogy 21. századi oktatást vezetne be. „Mondjuk ki az igazat: Orbán Viktor ebből az országból buta országot akar csinálni. A kormánynak az a lényeg, hogy minél kevesebb tudással rendelkezzenek a magyar emberek, mert őket lesz könnyű megvezetni demagóg, buta politikával. Ezeket az embereket tudják beállítani különböző gyártósorok mellé, és még sok pénzt sem akarnak nekik fizetni” – mondta az LMP miniszterelnök-jelöltje.