Lázár János: Akit Gyurcsány támogat, az a szememben nem vásárhelyi

Legutóbb a Rákosi-diktatúrában bélyegeztek meg és üldöztek úgy katolikus plébánost, ahogy azt a sajtó – például a Magyar Nemzet is – Németh Lászlóval tette Hódmezővásárhelyen – egyebek mellett erről beszélt lapunknak Lázár János rövid interjújában. A Miniszterelnökséget vezető miniszterrel szerdai lakossági fóruma után beszélgettünk a hódmezővásárhelyi polgármester-választásról (korábban ő maga is betöltötte a tisztséget), és arról is kérdeztük, nyilvánosságra fogják-e hozni a Tiborcz István volt cégével kapcsolatos OLAF-jelentést.

– Mit szól ahhoz, hogy a polgármester-választási kampány ennyire megosztja a hódmezővásárhelyieket?

– Várjuk meg a szavazás eredményét, akkor kiderül, mennyire megosztottak a vásárhelyiek.

– Tehát ön szerint nem megosztó a mostani helyzet?

– Az a jó a demokráciában, hogy mindenki elmondhatja a saját véleményét, és a választópolgárok a fülke magányában majd eldöntik, ki legyen a város polgármestere. Az ő bölcsességükre van bízva.

– Ha úgy alakul, hogy a választásuk Márki-Zay Péterre esik, akkor mit gondol, vele is szövetséget kötne Orbán Viktor a város érdekében? Hiszen éppen az imént megtartott lakossági fórumán említette, hogy a miniszterelnök évek óta támogatja Hódmezővásárhelyt.

– Ezt Márki-Zay úr kizárta, tekintve, hogy Rákosi Mátyás diktatúrájához hasonlította Orbán Viktor rendszerét. Ez némileg megnehezíti az együttműködést.

– A személyes sértettség nehezíti meg?

– Nem a személyes sértettség. Márki-Zay úr meghatározta, hogy ki az ő szövetségese: Gyurcsány Ferenc támogatja. Nem hiszem, hogy nekünk bármi kooperálnivalónk lenne vele.

– Nem csak Gyurcsány Ferenc: teljes ellenzéki összefogás alakult Márki-Zay pártján.

– Az a vásárhelyi, aki elfogadja a korábban a város tönkretételére törekvő Gyurcsány Ferenc támogatását, az én szememben nem vásárhelyi. Egy ilyen jelölttel nincs is miről beszélni a város jövője kapcsán. Az MSZP privatizálta a legnagyobb mezőgazdasági céget, amire több száz vásárhelyit bocsátottak el; leállíttatta a 47-es főút folyamatban lévő négysávosítását, ahol utána számtalan baleset történt; de be akarta záratni a város kórházát is, amelyet végül egy húszezres tüntetéssel sikerült csak megmenteni. Ez vízválasztó kérdés: lehet sok mindenben kooperálni, de Gyurcsány Ferenc támogatása kizárja azt, hogy valaki vásárhelyiként a vásárhelyiekkel együttműködjön.

– Ez Magyarország miniszterelnökénél is így kell hogy történjen?

– A vásárhelyiekről beszélek.

– Van még egy jelölt, aki nemrég szállt a ringbe, Hernádi Gyula…

– Nemrég? Már tizenhét éve politizál, nem nevezném új jelöltnek.

– …a mostani választási kampányba csak nemrég szállt be. Hernádi Gyula úgy fogalmazott, hogy egy telefonhívás buzdította a részvételre. Öntől jött a hívás?

– Nem szoktunk telefonon sem beszélni.

– Máskor sem?

– Nagyon régen nem beszéltem vele.

– Sokan mégis úgy vélik, hogy az indulásával az ellenzéki szavazatokat meg lehet osztani, ami a Fidesz jelöltjének, Hegedűs Zoltánnak a győzelmét segítené elő.

– Hernádi Gyula ádáz kampányt szokott ellenem folytatni, most is erre számítok. Korábban háromszor vagy négyszer próbálkozott legyőzni választáson, és nem szokta kímélni sem az én személyemet, sem a Fideszt. Kíváncsi vagyok, hogy a mostani kampányban hogyan fog viselkedni, az eddigi tapasztalatok nem túl biztatók.

– Viszont a helyiektől tudni, hogy Hernádi Gyula azt a teniszklubot vezeti, ahová az ön egyik gyermeke jár.

– Mindenki odajár, én is, mert csak egy teniszklub van a városban. Aki teniszezik, nem tud máshová járni Vásárhelyen.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

– A pártpolitikának van helye a templomban?

– Olyan országban szeretnék élni, ahol egy katolikus plébános elmondhatja a véleményét anélkül, hogy a Magyar Nemzet megbélyegezné vagy üldözné… Önök ezt tették…

– Mivel bélyegeztük meg?

– …ilyen legutóbb a Rákosi-diktatúrában volt.

– De mivel bélyegeztük meg?

– A véleményét kérték számon a plébános úron.

– A kérdés, hogy pártpolitikának lehet-e helye a templomban.

– Szólás- és véleményszabadság van.

– Azok közül, akik részt vettek a misén, később sokan arról számoltak be, hogy szégyennek élték meg a plébános kiállását.

– Mindenki elmondhatja a véleményét ebben az országban. Azt szeretném, hogy egy katolikus plébánost ne bélyegezzenek meg és ne üldözzenek ezért. Mindegy, mi a véleménye, akkor se üldözzék, ha szidja a kormányt, és akkor se, ha kiáll mellette.

– Tehát ha Márki-Zay Péter mellett foglalt volna állást, az is rendben lett volna.

– Amennyiben ez a véleménye… Durva dolog, hogy ma Magyarországon egy katolikus plébánost a véleménye miatt megbélyegeznek és üldöznek a sajtóban. A legsötétebb diktatúrákban volt erre példa. Ez Pethő Sándor lapjához méltatlan.

– Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke azt fogalmazta meg, hogy szerencsétlen volt Németh László nyilatkozata, hiszen egy plébánosnak mindenkit képviselnie kell.

– Ez a püspök véleménye volt, amit tiszteletben tartok. Az a kérdés, hogy egy katolikus plébános elmondhatja-e 2018-ban szabadon a véleményét Magyarországon. Aki egy katolikus plébánost számonkér a véleménye miatt, az a véleménynyilvánítás szabadságát próbálja korlátozni. Ha újságíró, akkor is, ha politikus, akkor is.