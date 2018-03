Lázár János: Bécsben koszosak az utcák, ahol a bevándorlók laknak

Drámai zene, lassított felvételek a bécsi utcákról, különösen nagy figyelmet kapnak az arab vagy az európai külsőtől eltérő emberek – e nyitó képsorokkal kezdődik Lázár János meglepően profira sikeredett, friss facebookos kampányvideója. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezúttal az osztrák fővárosba látogatott el, hogy Hódmezővásárhelyen hatástalannak bizonyuló migránsozás után újra bevándorlókkal riogasson a közösségi oldalán.

„Bécs egy régi, nagy hírű kerületében vagyunk, ahol húsz évvel ezelőtt egyetlen bevándorló sem volt, ma már csak a fehérek és keresztények, idős nyugdíjasok vannak, mindenki más bevándorló” – mondja aggodalommal Lázár János, miközben a zene is azt sugallja, hogy vészterhes idők várhatnak Magyarországra. A miniszter ezt azzal a fideszes mantrával tetézi, hogy ha az ellenzéki pártok nyernek, be fogják engedni a bevándorlókat, vagyis szerinte Budapest is ilyen lesz húsz év múlva. Azt pedig kétszer is elmondta az alig kétperces videóban, hogy az utcák koszosak, mintha a migránsok tették volna azzá.

Végül pedig riasztó képét vázolja fel az új honfoglalásnak Lázár János: „A fehér keresztény osztrákok teljesen elköltöztek, és a bevándorlók teljesen átvették a városrész irányítását.”

A felvétel felkeltette a figyelmét az Associated Press (AP) budapesti tudósítójának is, aki cikkében leírja, miképp látja az osztrák fővárost a kancelláriaminiszter. A cikk megjegyzi, hogy Sebastian Kurz kancellár január végén nagyon kedélyesen fogadta hivatalában Orbán Viktor miniszterelnököt, sőt köszönetet mondott neki a határvédelem megerősítéséért. Ugyanakkor az AP ír arról is, hogy közben az ENSZ emberi jogi főbiztosa rasszizmussal és idegengyűlölettel illette a magyar kormányfőt