Idén már 50 bevándorlónak adott nemzetközi védelmet Magyarország

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Elkezdődött a 107. kormányinfó. Lázár János idén először Mit, miért tesz a kormány? címmel tájékoztat.

A kormányinfó témái voltak:

a Stop Soros kampány, amelynek csütörtökön kezdődik meg a társadalmi egyeztetése, már a törvénycsomag tervezete is olvasható

adócsökkentések, béremelések

Magyarország energetikai függetlensége

a hódmezővásárhelyi képviiselőjelölt-állítás kérdései és a helyi kampány fejleményei

„Stop Soros” törvénycsomag, migráció Könnyebb a határt megvédeni, mint a migrációval kapcsolatos csatákat megvívni az EU-val szemben – vezette be a sajtótájékoztatóját Lázár János. Hangsúlyozta, hogy a migráció kezeléséről szóló nemzeti konzultációs kérdőívet sokkal többen küldték vissza, mint ahányan a Fidesz-KDNP kormányra szavaztak, és a miniszter ebből azt a következtetést vonta le, hogy a betelepítések megakadályozása össznemzeti ügy.

Elmondta: a kormány ezért terjeszt be az Országgyűlés elé három új törvényt februárban. Az új jogszabályokkal azt szeretnék elérni, hogy a migrációt támogató szervezetek nagyobb társadalmi nyilvánosság előtt működjenek.

A 25 százalékos illetéket e civil szervezeteknek a kormány szándéka szerint azért kell befizetniük, hogy e pénzt a határvédelmi feladatok megerősítésére költhessék. Lázár János emlkékeztetett, hogy Magyarország a schengeni határok megvédésére az Európai Uniótól külön forrásokat nem kapott.

A harmadik törvény pedig, ismertette a miniszter, mindazoknak a schengeni határtól történő távoltartását célozza, akik ott helyben az illegális bevándorlást segítő tevékenységet végeznének. Lázár János kiemelte: a kormány meggyőződése, hogy a migráció „nem önmagától van, hanem azt szervezik”.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette azt is, hogy a kormány álláspontja szerint az Európába máshonnan tömegével érkezők két csoportját kell megkülönböztetni. Először is azokat, akik háborús helyzet miatt, az életüket mentve menekülnek ide, ők a kabinet szerint nemzetközi védelemben részítendők. Másodszor a gazdasági bevándorlókat, akik a jobb élet reményében vándorolnak be az EU-ba, az ő befogadásukat minden törvényes eszközzel meg akarja akadályozni a kormány.

Hozzátette: a Magyarországra befogadott menekültek nemzetközi védelemben részesültek, mert az számukra indokolt volt. Elmondta, hogy 2018-ban eddig 50 főt részesített Magyarország nemzetközi oltalomban.

Adócsökkentés, béremelés Lázár János ezután a kormány adócsökkentési lépéseiről számolt be. Mint mondta, tavaly nettó tíz százalékkal nőttek a reálkeresetek és a kormány e tendenciát tovább erősítő lépéseket foganatosított az idei évtől. Ezek között említette, hogy a minimálbér összege 2018. január 1-jétől 138 000 forint, a garantált bérminimum pedig 180 500 forint lett. Ide sorolta egyes élelmiszerek és éttermi szolgáltatások ÁFA-csökkentését, valamint az internet-szolgáltatási díjak ÁFA-csökkentését is. Lázár szerint a a bruttó átlagkereset átlépte a 300 ezer forintot, és mintegy 60 milliárd forint marad az idei új adótörvények miatt az embereknél.

Lázár János hangsúlyozta a kormány eltökéltségét a munkahelyvédelmi akcióterv folytatására. Becslése szerint ennek következtében idén az első félévben „jó eséllyel” akár 4 százalék alá is csökkenhet a munkanélküliség. Felsorolta, hogy idén béremelést terveznek az oktatásban, a szociális szférában, valamint az egészségügyben is. Bejelentette, hogy a kormány tárgyal a szakmai képviseletekkel az idén novemberre tervezett egészségügyi béremelés előre hozásáról.