Lázár János: Szégyenletes az ukrán oktatási törvény

Az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban az ukrán elnöktől azt kéri a magyar kormány, hogy tartsa be a magyarokkal kötött megállapodását és ne írja alá a törvényt. Magyarország számos alkalommal fejezte ki támogatását az ukrán nép iránt, mi voltunk az elsők, akik kezdeményezték, hogy az unió területére vízummentesen léphessenek be az ukrán állampolgárok – közölte Lázár János. A miniszter hozzátette: Bulgária és Románia is kifejezte nem tetszését.

A politikus szégyenletesnek és elfogadhatatlannak nevezte „a magyar kisebbségek jogait durván megsértő” ukrán oktatási törvényt, kérve az ukrán elnököt, hogy ne írja alá a jogszabályt.

Magyarország ezt a törvényt hátbatámadásnak tekinti, „Ukrajna ezzel elveszíti egy barátját”.

„Aki a magyar érdekeket veszélyezteti, az arra számíthat, hogy a magyar állammal találja magát szemben” – mondta Lázár János. A marosvásárhelyi iskolaügyről szólva kijelentette: a kormány mindent megtesz, hogy a magyar érdekeket védelmezze.