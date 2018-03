„Lázár János semmibe veszi a falvakat”

– A nemrég lezajlott hódmezővásárhelyi polgármester-választás kampányában a Miniszterelnökséget vezető miniszter érdekes kijelentést tett az ön által vezetett Komlóska, valamint Kübekháza településre. Lázár János azt mondta, a hódmezővásárhelyi választók a voksoláson arról döntenek: olyan települést akarnak, amely Kübekházára vagy Komlóskára hasonlít, vagy olyat, amely egy polgári nagyvárosra, Debrecenre vagy Kaposvárra. Mit gondol a miniszter becsmérlő szavairól?

– Azt, hogy Lázár János és az általa vezetett minisztérium részben a vidékfejlesztésért is felelős, tehát a miniszter ezzel az egy mondatával elárulta, mit gondol a vidékről, egyben igazolta eddigi munkásságát is. Lázár János szavai megmutatják, hogy miniszterként hogyan bánik a magyar falvakkal: semmibe veszi azokat, nem tevékenykedik a kistelepülésekért, csak a hasznukat élvezi. Különben Lázár János logikája alapján a hódmezővásárhelyiek a komlóskai és a kübekházi útra szavaztak. Habár a miniszter megsértette Kübekháza és Komlóska lakosságát, a hódmezővásárhelyiek igazságot szolgáltattak.

– Nem titok, hogy ön és Kübekháza polgármestere is Márki-Zay Péter független jelöltet támogatta Hódmezővásárhelyen. Mit gondol, ez lehet az oka a miniszter neheztelésének, vagy más áll a háttérben?

– Azt gondolom, hogy a Fideszben félnek az Új Kezdettől, tudják, hogy új erő vagyunk a politikai palettán. Nem véletlen, hogy az állami televízióban nem kapunk teret. Egyébként Márki-Zay Péter kampányfőnöke és a jogi segítője is az Új Kezdet munkatársa volt, szerintem ennek a ténynek is szólt Lázár János üzenete.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

– Az Új Kezdet álláspontja az, hogy a Fidesz le fogja bontani az önkormányzatiságot, s meg fogja szüntetni a kistelepülések önállóságát. Mit gondol, valóban véghez vinné ezt a kormánypárt?

– Úgy vélem, nem készítenének elő egy több milliárd forintos tervet, ha nem akarnák befejezni. Számomra nyilvánvaló, hogy kivégzik a kistelepüléseket – minden eddigi folyamat erre utal. Például bevezették az úgynevezett ASP-rendszert, amely az önkormányzati ügyintézést központi rendszerbe szervezte. De elő van készítve az önkormányzatok számlavezetésének államkincstárhoz bekötése is. A Fidesz most tagadási szakaszban van, de a választások után meg fogja szüntetni a települések önállóságát. Ennek az lesz a vége, hogy egy faluba elég lesz egy közmunkás és egy számítógép, az adatokat pedig a központnak kell továbbítani, apparátusra nem lesz szükség.

– Ha megvalósulna a rendszer – egy közmunkás és egy számítógép lenne a kistelepüléseken –, működőképes lenne egyáltalán az ország?

– Már most is alig működőképes. Szerintem az áprilisi választáson forradalom lesz, a józan ész, a csendes többség forradalma. Ezen dolgozunk. Nem becsmérlünk, nem rágalmazunk, hanem felvázoljuk a problémát, és megmondjuk a megoldást. Ami itt, Komlóskán van, lehetne az egész országban.

– Szavaiból úgy tűnik, alapjaiban ítéli el a központosítást.

– Így van. Komlóska ugyanis azért lett mára Európa egyik legsikeresebb települése, mert 1990-ben a közösség visszakapta az önrendelkezési jogát. A falu 1948-ban felszámolásra volt ítélve: a lakosság nagy részét kitelepítették Csehszlovákiába, és akik itt maradtak, azok sem számíthattak semmi jóra. A rendszerváltás azonban visszaadta a lehetőséget az önálló gazdálkodásra, s bár akkoriban mindenki azt mondta, hogy el kell innen menni, mert itt semmi nem működhet, megmutattuk, hogy az ország leghátrányosabb helyzetű térségében is szép eredményeket lehet elérni. Ez van veszélyben, vagyis az elmúlt 30 év eredményei. Egy diktatúrában nincs szükség önrendelkezésre.

– Úgy gondolja, hogy diktatúra van? Hamarosan országgyűlési választás, és Hódmezővásárhely példája megmutatta, hogy akár fölényesen is meg lehet verni a Fidesz jelöltjét.

– Úgy gondolom, 2018 kérdése, hogy demokrácia vagy diktatúra lesz. Az országgyűlési képviselők már régen inkább a pártvezetéstől függnek elsősorban, nem a választóktól. A települési, a megyei, illetve a nemzetiségi önkormányzatok viszont sokkal inkább a választóktól függnek. Magyarországon két rendszer létezik egymás mellett. Az államigazgatást felülről vezérlik, a hatalom nevezi ki a megyei, a járási kormányhivatal, mindenféle hivatal és hatóság vezetőit. Ezzel párhuzamosan működik az önkormányzati rendszer. De azt lehet látni, hogy az elmúlt években a választott önkormányzati testületek és vezetők pozíciói kiüresednek, miközben a kormányhivatalok egyre nagyobb hatalmat kapnak. A megyei önkormányzatokat teljesen kiüresítették, lassan a települési önkormányzatokat is ki fogják. Tehát a helyi embereknek már nem lesz befolyásuk a saját életkörülményeikre, ellátásukra. Úgy látom, hogy az elmúlt húsz évnek az volt a lényege, hogy a településvezetőket és az egyházakat függővé tegyék. Magam 24 éve vagyok polgármester, az első ciklusom idején a polgármestereknek még volt tartásuk, s nem féltek a hatalomtól.

– Ugyanakkor az állam átvállalta és kifizette az önkormányzati adósságállományt.

– Ez igaz, de arról nem az önkormányzatok tehetnek, hogy eladósodtak. A mindenkori hatalom tehet arról, hogy nem finanszírozta a valós működési kiadásokat. Így szorítják a településvezetők nyakát. Ha jól viselkednek, év végén kapnak annyi pénzt, hogy ne menjen csődbe a város. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 30 milliárddal konszolidálták Miskolcot, a környező 300 települést pedig 3,2 milliárd forinttal. Másik kérdés, hogy miért is nem volt 1500 falu eladósodva, Komlóska sem. Azért, mert nekünk nem adtak a bankok hitelt. A városok viszont kaptak hitelt, szándékosan engedték őket eladósodni.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

– Komlóska mennyi állami támogatást kap?

– A tavalyi normatívánk tízmillió-kétszázezer forint volt. Ez egyébként nem fedezi a kiadásainkat.

– Európai uniós pénzekre pályáztak?

– Minimális összegre. Ha nyertünk is, nem az országgyűlési képviselőnk által.

– Szükséges a pályázati nyertességhez a Fidesz jóindulata?

– Anélkül nem megy. 2010 óta úgy működik a pályázati rendszer, hogy ők hagynak jóvá minden pénzt, ők mondják ki az utolsó szót. Bár tagadják, így van. 2010-ben csaknem harminc projektötletet adtam le az országgyűlési képviselőnek, de finoman jelezték, hogy a pályázatokat már ne is adjam be.

– Miért?

– Kevés a pénz, nagyon kicsi település vagyunk, és én nem vagyok partner szabálytalan játékokban.

– Mit gondolt: a központosítás és az uniós pénzek lehívása közt van összefüggés?

– Természetesen. Az európai uniós támogatások legalább hatvan százalékát települési önkormányzatokon keresztül lehet lehívni. Ezekről a pénzekről szeretne a hatalom dönteni. A 2000 fő alatti települések 90 százalékát független polgármesterek irányítják, ezért ott a Fidesznek nincs akkora befolyása, mint a nagyobb városokban. Ha lenne Magyarországon 106 bátor polgármester, az Új Kezdet önállóan indulna a választáson, ám be kellett látnunk, hogy annyira meg vannak félemlítve, hogy nem merték vállalni. Ezért az LMP-vel indulunk választási szövetségben. Felosztottuk a választókörzeteket, és nem indítunk egymás ellen jelöltet. A jelöltjeink 10–30 évig voltak településvezetők. Amúgy én nem engednék politizálni senkit, aki helyi szinten nem bizonyított legalább egy cikluson át.

– Nem tart attól, hogy ellehetetlenítik Komlóskát és önt?

– Már ismerem a harcokat, megvívtuk ezeket az MSZP-kormány idejében. Közvetetten most is eljutott hozzám olyan üzenet, hogy a választás után „el leszek számoltatva”.

– A kormányzati propaganda hogyan hat a komlóskaiakra? Félnek a migrációtól az emberek?

– Sajnos nagyon. Félrevezették őket az óriásplakátokkal és a televíziós propagandával. A híresztelésekkel ellentétben egyébként sem az LMP, sem az Új Kezdet nem akar migránsokat betelepíteni. Ugyanakkor azt tapasztaltam, az embereket egyébként is áthatja a félelem. Főként a munkahelyüket féltik vagy a vállalkozásukat. Az egyik aktivistánknak azt mondták, hogy ha a gyereke a kiválasztott középiskolába akar menni, akkor jó lenne, ha nem venne részt politikai eseményeken, és nem posztolgatna az interneten. A komlóskaiak inkább attól félnek, hogy hátrányuk származik abból, ha elmegyek. Ha valakinek jó polgármestere van, nem szeretné elveszíteni.

– Milyen eredményre számít a körzetben?

– Két nap alatt összegyűjtöttünk ezer aláírást. Nem is indultam volna, ha nem látom azt, hogy minden esélyem megvan nyerni. Sokan vannak velem, csalódott fideszesek és csalódott baloldaliak, akik nem ezt várták az eltelt harminc évtől. Nincs más lehetőségünk, a kezünkbe kell venni a sorsunkat. Ahogy befordulnak a 37-es útról, ott van egy nagy poszterünk. Az az egyetlen óriásplakátom, én ragasztottama saját kezemmel. Amúgy a családi panziónk hirdetése volt a táblán. Mivel nincs más felület, ezért autókra, ablakokra, teraszokra, erkélyekre fogják kitenni a kisebb plakátjaimat az emberek.

– Ön egyébként kire adta a voksát korábban?

– Mindig a Fideszre, sőt aktivista voltam. Még 2014-ben is. Volt narancssárga dzsekim és Kubatov-listám. Nyolcvanszázalékos volt a részvétel Komlóskán, elsöprő többséggel nyert a Fidesz.

– Miért gondolja, hogy az emberek megváltoztatják az álláspontjukat?

– Én sem vagyok már fideszes…

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.05.