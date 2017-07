Lázár: Lendületet kaphat a vb-nek hála a magyar úszósport

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Mit, miért tesz a kormány? címmel vezette fel Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő a 95. Kormányinfót. Minden valószínűséggel szóba kerül majd a plakátügy, a vizes világbajnokság, a kötelezettségszegési eljárás és a Seuso-ügy is.

– Magyarország soha akkora versenyt nem rendezett, mint amire a holnapi naptól vállalkozik – kezdte a Kormányinfót Lázár János, utalva a vizes világbajnokságra. Arra emlékeztet, hogy Magyarország beugróként rendezi meg a vb-t, mivel két évvel korábban a tervezettnél került rá sor Mexikó visszamondása miatt.

Seuso-kincsek és a külföldi egyetemek

Egy harminc éves kincsvadászat végére is pontot tehettünk a héten mondta a miniszter a Seuso-leletekre utalva. A magyar muzeológusok nagy eredményének tartja a kincsek visszaszerzését, amelyeknek hazahozatala 43,5 millió euróba került - tette hozzá.

Az oktatásra evezve Lázár János beszámolt arról, hogy Szijjártó Péter megállapodott Maryland állam oktatási minisztériumával, így szabályozott és átlátható körülmények között folytathatja a Marylandi Egyetem magyarországi munkáját. A miniszter (valószínűleg a CEU-ra utalva) azt is megemlítette, hogy New York állammal is folynak tárgyalások más egyetem működéséről.