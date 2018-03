Lefoglalta a rendőrség a Fidesz és Lévai Katalin ajánlásait

Elindult a rendőrségi nyomozás Zuglóban Lévai Katalin és a Fidesz ajánlásainak egyezősége miatt, derült ki a helyi választási bizottság szerda esti ülésén – írja az Index. Azt, hogy a BRFK lefoglalta a két érintett párt ajánlóíveit, a jegyzőkönyv szerint Makranczi László jegyző, a helyi választási iroda vezetője közölte a választási bizottsággal.

Az ülésen azért volt szó a Fidesz és Lévai Katalin pártja, a Lendülettel Magyarországért ajánlásairól, mert Lévai nem lehetett jelölt Zuglóban, miután ajánlóíveit összevetették a Fidesz jelöltjének íveivel, és 27 esetben teljes volt az egyezés.

Az ajánlások sorrendje is megegyezett. Ráadásul volt sok duplikáció is, vagyis ugyanaz a választópolgár kétszer is szerepelt az íveken. A történtek miatt Szávay István jobbikos képviselő, a párt helyi jelöltje tett feljelentést, amiatt indulhatott a nyomozás.