Legyőzhető a Fidesz a XVI. kerületben is

A XVI. kerületben az Együtt jelöltje legyőzheti a Fideszt, de csak abban az esetben, ha az érdekében összefog az ellenzék, azaz egyedüli kihívóként kell indulnia. Karácsony Gergely korábban arról beszélt, hogy ilyen helyzetekben történhetnek visszalépések. Vajda Zoltán utolérheti Szatmáry Kristófot, míg a DK-s Nemes Gábornak erre kevesebb esélye lehet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kutatás március 26. és március 28. között zajlott, 1000 ember véletlen mintavétellel kiválasztott telefonos megkérdezésével. A terepmunkát a Közös Ország Mozgalom megbízásából a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft. végezte.

Az előző választás eredményei is jelezhetik a mostani kimenetelét Budapest 13-as számú választókerületében, hiszen az akkori baloldali összefogás listája 10 százalékponttal teljesített jobban ott, mint országosan, az LMP pedig országos listás eredményének csaknem a dupláját közelítette meg.

Akkor a Fidesz–KDNP 4 százalékkal jobb, a Jobbik ugyanennyivel rosszabb eredményt ért el a körzetben. 2014-ben Szatmáry Kristóf nem sokkal győzte le Karácsony Gergelyt – 41,5-38-ra. Az idén újra Szatmáry Kristóf indul a Fidesz színeiben, akinek a nevéhez újabban több botrány is kapcsolódik. Mint kiderült, feketemunkást is alkalmazott a családi cége, többször nem adtak nyugtát, illetve havi 2,5 milliós láthatatlan jövedelemről is szó esett.

A választókerületben tehát Nemes Gábor (DK), Vajda Zoltán (Együtt), Tokody Marcell (Jobbik), Mizsei Attila (LMP), Hollai Gábor (Momentum) és Szatmáry Kristóf (Fidesz) indul.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A felmérés jelenleg az alábbi állást mutatja Budapest 13-as számú választókerületben:

· Fidesz 29 százalék,

· MSZP–Párbeszéd 13 százalék,

· DK 9 százalék,

· Jobbik 7 százalék,

· LMP 5 százalék,

· Együtt 2 százalék.

A Momentum támogatottsága nem éri el a fél százalékot.

35 százalék nem tudta vagy nem akarta megmondani, kire szavazna.

A közvélemény-kutatás arra világít rá, hogy a becslés szerint egyetlen jelöltnek érdemes versenybe szállnia Szatmáry Kristóffal. A Közös Ország Mozgalom az eredmények alapján úgy látja, ha Vajda Zoltán egyedül indulna a Fidesz jelöltjével szemben, az Együtt politikusa 39 százalékot szerezne, Szatmáry viszont csak 37-et. Nemes Gábor elmaradna az Együtt jelöltjétől: hasonló versenyben a DK jelöltjét 35 százalék támogatná. Az LMP jelöltjét 32 százalék választaná, a momentumos Hollait 31 százalék, a jobbikos Tokody Marcellt 26 százalék. Ha egyedül Vajda indulna ellenzékiként, akkor a válaszadóknak csupán a 10 százaléka nem voksolna, míg a többi jelölt esetében ez a szám magasabb.

Arra a kérdésre, hogy helyben szeretnének-e az emberek kormányváltást, a megkérdezettek fele felelt igennel, míg 32 százalék nemleges választ adott, 18 százalék pedig nem tudja, nincs válasza.