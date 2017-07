Lehet-e rettegve dolgozni? Újabb fegyveres trafikrablás volt Pécsett

– Hogyan lehetne úgy bejönni dolgozni egyik napról a másikra, hogy rettegünk? – tette fel a kérdést válasz helyett egy legfeljebb harmincéves pécsi eladónő, amikor arról érdeklődtem, eszébe jut-e időnként, hogy bármikor bejöhet egy rabló, akár fegyverrel is. Majd gyorsan maga adott választ: sehogyan. Azt mondta, ő nem fél, de az ő fejében is sok nem oda való gondolat fordult meg, amikor meghallotta, mi történt kedd este a városban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szerdán már nemcsak itt, de több más pécsi trafikban is feszültté vált a légkör, miután reggel elterjedt a hír a városban, hogy ismét kiraboltak egy pécsi dohányboltot, ráadásul újra fegyverrel, és szintén maszkot viselt az elkövető. Csakúgy, mint június elején, amikor egy Uránvárosban lévő trafikba mentek be. A mostani, kedd esti támadás az Egyetemváros és Pécs belvárosa közötti egyik boltot érintette.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a két eset közt nemcsak az a hasonlóság, hogy maszkban, fegyverrel rontott be valaki a trafikba, de az is, hogy az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletet választott ki a rabló. A rendőrség arról egyelőre nem nyilatkozik, hogy a két elkövető egy és ugyanaz a személy-e, de lapunk információja szerint a két érintett dohánybolt tulajdonosi köre azonos, és nekik másutt is van még trafikjuk Pécsett. Hasonlóság az is, hogy mindkét kirabolt üzlet egy forgalmas élelmiszerbolt mellett található, persze ilyen dohányboltból van több is Pécsett.

Egy harmadik, hasonló környéken működő trafikban az eladó azt mondta, nem beszéltek a tulajdonosokkal arról, mit kell ilyen esetben tenni. Nem is tudja, mihez kezdene, de úgy hiszi, azonnal elájulna. A huszonéves lány kifejezetten félt attól, hogy hozzá is bemennek a rablók, bár az ő trafikjuk kisebb. Ugyanakkor az egyetemhez közel vannak, így lehetséges, hogy egyeseknek már megfordult a fejében, hogy tőlük jó zsákmányt lehetne szerezni. Más alkalmazottak ugyanakkor azt mondták, volt szó a tulajdonosok és köztük arról, hogyan viselkedjenek rablás esetén: semmilyen hirtelen és meggondolatlan mozdulatot ne tegyenek, ne kockáztassák az életüket.

A mostani rablás is negyedórával zárás előtt, este háromnegyed tízkor történt, vélhetően azért, hogy a teljes napi bevételt elvihessék. Hogy itt konkrétan mennyit raboltak, nem tudni, de ami a kasszában volt, odaadták. A Magyar Nemzet úgy tudja, egyre több trafikban igyekeznek a lehetséges károkat azzal enyhíteni, hogy napközben elviszik a bevétel egy részét, vagy széfbe teszik, azzal ugyanis már nincs ideje vacakolni az elkövetőknek. A mostani eset is egy perc alatt lejátszódott, ahogyan az előző is. Ráadásul ha a rablók azt látják, hogy csupán néhány tízezer forint a zsákmány, legközelebb kétszer is meggondolják, hogy kockáztassanak-e nyolc-tíz év börtönt ennyiért. Egyelőre mindkét pécsi trafikrablás elkövetőjét keresik a rendőrök.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.20.