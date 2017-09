Lelkésztársai is nekiestek a menekülteket védő püspöknek

Az Őcsén felbuzgó gyűlölethullám csak egy tünete a Magyarországot eluraló hisztériának: egy csendes falu lakói halálos fenyegetésekre is készek voltak, hogy megvédjék magukat 30-40, nyaraltatott menekülttől.

Erről is beszéltek az Eötvös Csoport találkozóján felszólaló közéleti szereplők a Párbeszéd Háza konferenciatermében, az eseményről a 24.hu tudósított.

Az esemény egyik felszólalóját, Mellár Tamás közgazdászt azért is döbbentették meg annyira az őcsei események, mert szülőfaluja alig 15 kilométerre fekszik a településtől, és az őcsényieket békés, iparkodó, istenfélő embereknek ismerte meg. Hozzátette, sokan úgy fröcsögnek a migránsok ellen, miközben még egyetlen eggyel sem találkoztak életük során.

Mellár hangsúlyozta, az egyháznak is nagy a felelőssége és sok a tennivaló, mert gyűlöletben nem lehet élni. A gyűlölet megmérgezi a kapcsolatokat, az emberi lelket rágja ki. Ha nincs a társadalomban szolidaritás, az én szakmámnak sincs értelme, hiszen szolidaritás nélkül gazdaságot sem lehet működtetni.

Keserű tapasztalatokról számolt be Fabinyi Tamás evangélikus püspök is: nemrég a saját bőrén is megtapasztalhatta, milyen indulatok dolgoznak a társadalomban a migráció kérdésével kapcsolatban.

A menekültek világnapján Beer Miklós katolikus püspökkel közösen adtak ki egy videót, amelyben együttérzésre buzdították az embereket. Kaptak ugyan pozitív visszajelzéseket, de megdöbbentette őket a mélyről feltörő gyűlöletcunami, amely rájuk zúdult ezután

Fabinyi megjegyezte, gyakran még a hívek és lelkésztársai is számon kérik, neki szegezve a kérdést, hogy miért osztja meg az egyházat. Abban is biztos, hogy most már nem választanák olyan nagy többséggel püspöknek, mint annak idején. És nem azért, mert rosszul végzi hivatását, vagy unalmasan prédikál, hanem a közéleti nyilatkozatai miatt. „A politika nagyon mélyen beférkőzött a közösségbe, ezt végzetesnek tartom” – mondta.

Az evangélikus püspök rámutatott: az egyháznak kötelessége, hogy felszólaljon akár közéleti témákban is, ha veszélyt lát. És ez nemcsak a püspökre vagy a lelkészre, hanem a közösség bármelyik tagjára igaz. Az Eötvös Csoport eseményéről szóló beszámoló teljes egészében a 24.hu-n olvasható el.