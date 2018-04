Lemondott Zacher Gábor, de ő nem tud róla

A Honvédkórház sürgősségi centrumának vagyok az osztályvezető főorvosa – így reagált lapunk megkeresésére Zacher Gábor, aki cáfolta a Hvg.hu lemondásáról szóló információit. Sőt megkeresésünkkor azt mondta: épp most lépett be a szobájába. Az orvos egyébként értetlenül állt a távozásáról szóló hírek előtt. Mint mondta, nem is gondolt arra, hogy benyújtsa a lemondását. Sőt, arra is kitért, hogy eddig nem is szólt neki senki, hogy mondjon le.

Ugyanakkor az orvos megjegyezte, bármely cég tulajdonosa megkérheti az alkalmazottját, hogy mondjon le, de azt is megteheti, hogy valakinek visszavonja a megbízatását. Ez bárhol működik jogilag. Kérdésünkre, hogy az övét visszavonták-e, azt mondta: nem tud róla.

Zacher állítólagos lemondásának hírét közleményben cáfolta a Honvédelmi Minisztérium: a tárca ebben visszautasította mindazokat a híreszteléseket, amelyeket az MH Egészségügyi Központ Sürgősségi Betegállátó Centrumával kapcsolatban terjesztenek egyes médiumok.

Zacher Gáborral, az MH Egészségügyi Központ (Honvédkórház) Sürgősségi Betegellátó Centrum (SBC) osztályvezető főorvosával szemben töretlen a Honvédelmi Minisztérium és kórház vezetésének bizalma, a kórházi szakmai munkájával elégedettek, és a továbbiakban is az SBC vezetőjeként számítanak rá -olvasható a távirati irodának is elküldött cáfolatban.

A napokban az RTL Klub Híradója számolt be arról, hogy szepszisbe, azaz vérmérgezésbe halt bele egy idős asszony, akit egy nappal korábban még vizsgálat nélkül küldtek el a Honvédkórház sürgősségi osztályáról. A csatorna megszólaltatta az asszony háziorvosát, Mateisz Ezsébetet, aki a tünetek észlelése után azonnal sürgősségire irányította az egyébként krónikus sebektől szenvedő asszonyt.

Januárban a 24.hu arról írt: félnapi várakozás után vittek műtőbe egy férfit, akit gyermekei súlyos hasi fájdalmakkal kísértek a Honvédkórházba. Az 58 éves beteg másnap délelőtt meghalt. Zacher Gábor a Hír TV Egyenesen című műsorában az esetre vonatkozóan azt mondta, az ő és kollégái szakmai lelkiismerete tiszta, szakmai hiba nem történt. A főorvos felhívta a figyelmet a sürgősségi osztályok általános rossz állapotára: rengeteg, (naponta átlagosan 160) beteget kell ellátniuk, akik közül sokan nem is igényelnének sürgősségi ellátást. Zacher szerint mindennapos háború zajlik a sürgősségi osztályokon, az ellátórendszer kapacitása pedig véges.