Lengyelországban reklámozta a bérunió ötletét Vona Gábor

A kétsebességes Európa nem a jövő, hanem a múlt és a jelen – mondta Vona Gábor, a Jobbik elnöke csütörtökön a lengyelországi Krynicában, a „közép-európai Davosnak” is nevezett gazdasági fórumon, ahol a pártja által indított „Bérunió” európai kezdeményezésről beszélt. Bérunió nélkül szerinte Európa kétsebességes is marad, majd darabokra esik szét.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Vona angolul elmondott rövid beszédében kitért arra, hogy a 2004-ben az EU-hoz csatlakozott országok gazdasága nem tudott igazán integrálódni a kontinens vérkeringésébe. Kettős gazdaság alakult ki, két külön világot alkotnak az exportképes, zömmel multinacionális cégek, illetve a tőkeszegény és kevésbé versenyképes helyi vállalkozások.

Az emberek számára a legnagyobb csalódást mégis a bérek okozták – mondta Vona. A termékek és az árak ugyanis nagyjából azonosak szerte Európában, de a keleti régióban az emberek kétszer-háromszor kevesebbet keresnek, mint nyugaton, és a szakadék nem csökkent 13 év alatt, sőt néhány államban még nőtt is.

Ez okozta, hogy a keleti tagállamokból nagyon sokan elvándoroltak – mondta Vona. Ez nem a szabad mozgás lehetősége volt, hanem szociális kényszer, és számos országban ez már nem is visszafordítható problémákat okozott. Ez azt jelzi, hogy a kohéziós politika nem működik, vagyis az EU-ban rendszerhiba van.

A megoldás pedig egy valódi kohéziós politika lehetne, ami valódi esélyt ad a felzárkózásra. Vona szerint első hallásra jogos lenne a kérdés, hogy mit csináltak az eddig kifizetett eurómilliárdokkal, de ennek nagyobb része valójában visszavándorolt a nyugati országokba, és valójában azok gazdaságát erősítette – ahogy arról korábban Günther Oettinger német EU-biztos is beszélt.

A változáshoz Vona szerint három oldalról is változásra van szükség: a brüsszeli vezetésnek világossá kell tennie, hogy az egységes Európában érdekelt; a nyugati államoknak meg kell érteniük, hogy nekik is érdekük a változás, ha meg akarják állítani a keleti munkaerő beáramlását; és a keleti államokban is alapvető változásra van szükség, fel kell számolni a korrupciót és hatékonnyá kell tenni a források felhasználását.