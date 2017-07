Lépett a főügyészség, már nem bűn a plakátrongálás

Nagyot fordult a világ két év alatt, és lehet, hogy a politikai okokból elkövetett plakátrongálás nem bűncselekmény. Egy folyamatban lévő, a másodfokú tárgyalásra váró ügyben legalábbis a Csongrád megyei főügyészhelyettes a járási ügyészséget felülbírálva azt kezdeményezte, hogy a korábban megvádolt és első fokon el is marasztalt vádlottakat bűncselekmény hiányában mentsék fel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A menedékkérőket támogató aktivistaként is ismertté vált Szalai Balázs és Kékesi Márk 2015 júniusában, Szegeden festette le a kormány akkor futó, „Ha Magyarországra jössz...” plakátjait. Mivel az összesített kár meghaladta az 50 ezer forintot, büntetőeljárás indult ellenük. Első fokon idén januárban a Szegedi Járásbíróság bűnösnek találta őket rongálás vétségében, és egy év próbára bocsátotta őket. A bíróság döntését az ügyész akkor tudomásul vette, a vádlottak felmentésért fellebbeztek.

A vádlottak az elsőfokú eljárásban hiába hivatkoztak a véleménynyilvánítás szabadságára, az indoklás szerint a plakátrongáló túllép a véleménynyilvánítás szabadságán, ha anyagi kárt is okoz. A szeptember végére kitűzött másodfokú tárgyalás előtt viszont a megyei főügyészhelyettes most új indítványt tett, és ő maga javasolta, hogy a vádlottakat mentsék fel. Az elsőfokú ítélettel szembemenve az Alkotmánybírság egy korábbi határozatára hivatkozik, amely szerint a közügyek vitatása és a véleménynyilvánítás szabadsága előrébb való, és az ezt korlátozó büntetőjogi tényállásokat megszorítóan kell értelmezni.

Kékesi Márk a Magyar Nemzetnek megerősítette, hogy egy ilyen tartalmú indítvány érkezett a főügyészségről, és azt mondta: nagyon biztatónak érzi, hogy vannak még olyan szigetei a magyar állam működésének, amelyek a kormány politikai akaratától függetlenül, a demokratikus jogállam szellemiségét és a hagyományos európai értékeket alapul véve működnek. – Minden más spekuláció, találgatásokba nem mennék bele – válaszolta arra a kérdésre, hogy mi állhat az ügyészségi vélemény megváltozása mögött.

Attól függ, kinek a plakátja

2015-ben, a kormány első bevándorlásellenes kampányának indulásakor a Fidesz nagyon fel volt háborodva azon, hogy egyesek megrongálták, letépték vagy átfestették a plakátokat. A rendőrség helyenként nagy erőkkel védte a plakátokat és szabálysértési eljárásokat indított a rongálók ellen – illetve Szalai és Kékesi ügyét súlyosabban, bűnügyként kezelték.

Mióta viszont a Jobbik megkezdte a „Ti dolgoztok, ők lopnak” kampányt, a hatóságok már megengedőbbek a plakátrongálással szemben, amelyeket nem egy esetben biztosan a kormánypárt helyi emberei – például Csonka László XV. kerületi fideszes önkormányzati képviselő – szerveznek. Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője korábban egy kérdésre azt mondta: mélyen egyetért a rongálókkal, mert felháborítónak találja a kampányt. Egyébként most már a saját plakátjaik átrajzolása miatt sem követelnek büntetést a kormánypárti politikusok.

Belföld MN Küzdelem a plakátrongálók ellen Paintballpuskával is lőhették a magasan elhelyezkedő hirdetési felületeket.

Zámbó Zoltán, a Mahir Cityposter Kft. kihelyezési igazgatója korábban a Magyar Nemzetnek azt mondta: több esetben is tettek feljelentést – hiszen például a cily light plakátokat borító plexi lefestése 50-60 ezer forint kárt okoz –, de a rendőrség eddig egyetlen rongálót sem fogott el. A hatóság sikertelensége azért is érdekes, mert bizonyos felületek kifejezetten nehezen elérhető helyen vannak, így lefestésük komolyabb előkészületet, létrát és sok időt is igénybe vehet.