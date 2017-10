Lerakták a Pannon Park alapkövét Budapesten

Hozzáfűzte: a 43,7 milliárd forintból épülő komplexum a szabadtéri kifutó mellett egy 1,7 hektáros hipermodern biodómnak és Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb akváriumának is helyet fog adni. A Pannon Park beépített területeinek mérete mintegy 34 ezer négyzetméter lesz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A miniszter szerint az elmúlt évek kemény munkája Budapest új arculatát kirajzoló nagy ívű terveket és fejlesztéseket, beruházásokat szült. Kiemelte: Budapest olyan európai város, amely képes nagy attrakciókkal Magyarországra vonzani a minőségi szórakozásra vágyókat.

A megszűnt vidámpark egykori területén épülő öthektáros Pannon Park az állatkert történetének eddigi legnagyobb fejlesztése lesz – hangsúlyozta a helyszínen Tarlós István, Budapest főpolgármestere, aki szerint a több millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei ősvadont bemutató biodóm egyszerre képvisel építészeti, botanikai és zoológiai bravúrt.

Az egész évben nyitva tartó, a természeti környezetet látványában és klimatikus viszonyaiban is felidéző, élő, organikus tér jön létre a fedett csarnokban, amelynek hatalmas terében csaknem 1400 fatermetű növény és egy kisebb elefántcsorda is új otthont kap – mondta. Tarlós István kitért arra: a biodóm Budapest termálhőjét és az esővizet is újra fogja hasznosítani. A fejlesztéssel a város új zöldterületet is nyer, hiszen a korábbi Vidámpark területének négyhektáros lebetonozott felülete egzotikus növényekkel fog benépesülni.

A főpolgármester szerint a Pannon Park is bizonyítja, hogy minden ellenkező hírrel és az esetlegesen valóban létező vitákkal ellentétben a kormány és a városvezetés eredményesen működik együtt.

Az állatkert történetében eddig három kimagaslóan nagy léptékű fejlesztés valósult meg. Az első az állatkert 1866-as megnyitása, a második pedig az 1909 és 1912 között lezajlott fejlesztés, akkor épült a főkapu, az elefántház, a pálmaház, a kis- és a nagyszikla is. Ebbe a sorba illeszkedik harmadikként a Pannon Park létrehozása – emelte ki Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója, aki szerint a egyedülálló, egy évszázadban csak egyszer előforduló lehetőség valóra váltását jelenti a Pannon Park építése, amely várhatóan az évtized végéig készül el.

Elmondta azt is: a tervek szerint jövő tavasszal nyílik meg új kiállításokkal a kisgyermekes családok állatos élményparkja, a Holnemvolt Vár. Az állatkert elmúlt években kibővült területén emellett 700 férőhelyes parkoló és egy új kiszolgáló zóna is épül.