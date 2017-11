Lerobbant egy Alstom szerelvény az M2-es metróvonalon

Az M2-es metró helyett pótlóbusz járt a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között járműhiba miatt csütörtök délelőtt mintegy fél óráig – derült ki a Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatásából.

Az esetről Bolla Tibor, a BKV elnök-vezérigazgatója is beszámolt Tarlós István sajtótájékoztatóján. Mint mondta, egy új Alstom szerelvény hibásodott meg, és kihúzták az alagútból. Bolla kijelentette: ebből is látszik, hogy nem csak a felújított vagy a régi metrókocsik tudnak elromlani. Kérdésre válaszolva később még annyival egészítette ki az információt, hogy a jármű elakadt az alagútban, egyszerűen nem ment tovább, a szakemberek most vizsgálják, hogy mi történt.