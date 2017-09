Lestrapált helikopterekre ültethetik a légi mentőket

A kormány folytatja az állami helikopterflottának a nyilvánosság és a versenyszabadság nagymértékű mellőzésével zajló lecserélését, és ennek érdekében messzemenő, magyar repülőhagyományokat fölrúgó szervezeti változásoktól sem riad vissza – értesült lapunk. A változtatás lényege, hogy a légi mentőket valószínűleg áthelyezik a Belügyminisztérium alá, a légi rendészeti szolgálat mellé (esetleg azzal össze is vonva), annak érdekében, hogy közvetítőcégeken keresztül folytathassák a használt, nem éppen népszerű típusnak számító MD–902-es helikopterek 2016-ban megkezdett beszerzését.

Mint arról májusban beszámoltunk, a Belügyminisztérium a tavaly, a baden-württembergi rendőrségtől átvett öt, körülbelül tizenöt éves amerikai gép mellé továbbiak beszerzését kezdte meg. Demeter Márta (egykor szocialista, immár LMP-s) képviselő kérdésére Pintér Sándor tárcavezető egy parlamenti bizottsági ülésen roppant óvatoskodva meg is erősítette az információt, de a folyamatban lévő tárgyalásokra hivatkozva nem árult el sok részletet. Mindössze annyit, hogy „nem közbeszerzés, hanem beszerzés” történik, aminek célja a rendőrségi helikopterflotta típusegységesítése.

Lapunknak egy az Országos Mentőszolgálatnál dolgozó forrásunk kedden arról beszélt: várhatóan egyáltalán nem lesz közbeszerzés a mentőhelikopterek esetében, ehelyett kormányhatározattal döntenek majd a gépekről. Az első öt MD–902 gépet a légi rendészeti szolgálat régi lengyel, Mi–2 típusú eszközeinek fölváltására vásárolták, logisztikai kiszolgálócsomaggal, kiképzéssel együtt viszonylag kedvező, mintegy 13 millió eurós áron. Az ügylet a cseh tulajdonú European Air Service-en keresztül valósult meg; érintett volt benne a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium régi repülőgépipari közvetítőpartnere, az Aerotechnika M&T Zrt. is.

A további MD–902 helikoptereket már Nagy-Britanniából szerzik be. A napokban a szaksajtóban – köztük a hazai Aeromagazinban – napvilágot látott információkból derült fény arra is, hogy az immár bejáratott típus beszerzésének folytatása érdekében bevonják a légi mentőket is. Ugyanis a brit források azt állítják, hogy az újabb (helyi üzemeltetők által a szolgálatból kivont, közel 20 éves, több mint 10 ezer órát repült) gépek már nem rendőrségi, hanem úgynevezett helikopteres vészhelyzeti egészségügyi szolgálatot (HEMS) látnak el Magyarországon. Így az egységesített flotta akár 13 gépesre duzzadhat, ami azért is logikus, mert a légi rendészet és a légi mentők jelenlegi flottái összesen közel ennyi járművel dolgoznak. A légi mentőknek azért van szüksége új megoldásra, mert a kategóriában piacvezető Airbus Helicopters EC–135 típusú gépeinek – még a MSZP-érából datált – lízingszerződése lejárt, és csak ideiglenesen hosszabbították meg. Lapunknak egy a mentőkhöz közeli, de neve elhallgatását kérő forrásunk arról beszélt: igaz a hír, miszerint a légi mentés az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyett a jövőben a Belügyminisztérium alá kerül, az üzemeltetést pedig a rendőrség végzi majd. Így tudnak szerinte lényegesen gyorsabban helikoptereket vásárolni. Jelenleg ugyanis Ausztriából lízingelt gépeket használnak a mentéshez, ám – mint arra már utaltunk – ehelyett más típusú koptereket terveznek vásárolni. A szolgálatra kiszemelt légi járművekből egyébként a Belügyminisztérium már be is szerzett pár darabot Németországból, amiket aztán Csehországban újítottak föl.

A típusváltással kapcsolatban forrásunk megjegyezte: a szakemberek szerint a jelenleg használt helikopterek alkalmasak a mentésre, de azok, amelyeket megvásárolni terveznek, nem feltétlenül felelnek meg a feladatnak. Ha formailag alkalmasnak is látszanak, ez a gyakorlatban nincs így. Ezt egyébként egy másik, az Országos Mentőszolgálatnál dolgozó forrásunk is megerősítette. Mint mondta, azok a gépek, amelyeket venni akarnak, a 90-es években készültek, és bár az utasterük valóban tágasabb, ami előnyös lehet a mentésnél, műszakilag mégis komoly visszalépést jelent majd, ha ezekkel kell légi mentést végezni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.27.