Leszedték Lázár János Facebook-oldaláról a migránsokkal riogató bécsi videót

A megjelenés után alig több mint fél nappal eltűnt Lázár János hivatalos Facebook-oldaláról az a videó, amelyben a kancelláriaminiszter Bécsből jelentkezik be és arról beszél, hogy az osztrák fővárosba az elmúlt húsz év alatt érkezett külföldiek kiszorították a helyi fehér keresztény lakosságot.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A miniszter a videóban azzal riogatott, hogy ha az ellenzéki pártok nyernek, be fogják engedni a bevándorlókat, vagyis szerinte Budapest is ilyen lesz húsz év múlva. Azt pedig kétszer is elmondta az alig kétperces videóban, hogy az utcák koszosak, mintha a migránsok tették volna azzá.

Elküldtük kérdéseinket a Miniszterelnökségnek. Arról érdeklődtünk, miért távolították el a videót, állhat-e a törlés mögött a Facebook alapelveinek megsértése, Lázár János hivatalos Facebook-oldala 10 óra 47 perckor a következő bejegyzést tette közzé: „a bécsi látogatásom alkalmával készült videót a Facebook cenzúrázta és törölte. Azt gondolom, hogy ez sérti a szólásszabadságot és a szabad véleménynyilvánítás jogát. Ezen bejegyzésemmel is arra kérem a Facebook adminisztrátorait, hogy a videót tegyék újra elérhetővé”.

A bejegyzésben idézik a Facebook indoklását, eszerint a videót azért törölte a közösségi oldal, mert minden olyan bejegyzést eltávolítanak, amelyben faji, etnikai, nemzeti vagy vallási hovatartozás, szexuális irányultság, nem vagy fogyatékosság alapján támadnak embereket.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az eltüntetett videó egy kalóz változata fellelhető a YouTube-on, alább meg is tekinthetik. A felvételeken Lázár János arról beszél, hogy „Bécs egy régi, nagy hírű kerületében vagyunk, ahol húsz évvel ezelőtt egyetlen bevándorló sem volt, ma már csak a fehérek és keresztények, idős nyugdíjasok vannak, mindenki más bevándorló” – mondja aggodalommal Lázár János, miközben drámai zene szól és a nyitóképsorokon kitüntetett figyelmet kapnak az arab vagy az európai külsőtől eltérő emberek.

Végül pedig riasztó képét vázolja fel az új honfoglalásnak Lázár János: „A fehér keresztény osztrákok teljesen elköltöztek, és a bevándorlók teljesen átvették a városrész irányítását.”

A felvétel felkeltette a figyelmét az Associated Press (AP) budapesti tudósítójának is, aki cikkében leírja, miképp látja az osztrák fővárost a kancelláriaminiszter. A cikk megjegyzi, hogy Sebastian Kurz kancellár január végén nagyon kedélyesen fogadta hivatalában Orbán Viktor miniszterelnököt, sőt köszönetet mondott neki a határvédelem megerősítéséért. Ugyanakkor az AP ír arról is, hogy közben az ENSZ emberi jogi főbiztosa rasszizmussal és idegengyűlölettel illette a magyar kormányfőt.