Letelepedési kötvények: elég volt a kérdésekből! Kövér közbelépett

Hiába próbált újra és újra magyarázatot kérni Demeter Márta független országgyűlési képviselő a letelepedésikötvény-program kétes és tisztázatlan kérdéseiben, a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda nem ad érdemi választ a politikus felvetéseire. Tegnap kiderült az is, hogy a továbbiakban nem is számíthat feleletre a képviselő, ugyanis a minisztérium helyett már az Országgyűlés elnöke írt levelet Demeter Mártának. Kövér László meglepő módon jogkörére hivatkozva visszautasította a képviselő kérdéseit, mert szerinte azok nem érintik a kormány feladatkörét. Tehát ezek alapján az elmúlt években kormányzati kontroll nélkül működött a program. Ez azért érdekes, mert a vitatott konstrukciót a kormányzó Fidesz–KDNP hívta életre, méghozzá éppen Rogán Antal előterjesztése nyomán, aki korábban a parlament gazdasági bizottságának vezetője volt. Emiatt kérdezte a minisztert Demeter, ám helyette elsőként államtitkára, Dömötör Csaba adott személyeskedő választ.

A független képviselő többek között arra volt kíváncsi, miként fordulhatott elő, hogy egy héten belül három olyan offshore cég alakult meg a Brit Virgin-szigetek nevű adóparadicsomban, amelyek később több milliárd forintos hasznot zsebelnek be a magyar letelepedési kötvényprogramon keresztül. Továbbá az is érdekelte, a miniszter szerint hogyan fordulhatott elő, hogy az egyik offshore cég alapítási kérelme éppen egy nappal azelőtt érkezett meg a Brit Virgin-szigetekre, hogy Rogán Antal beadta a törvénymódosítási indítványát az Országgyűlésnek. Mindezek azért húsba vágóan fontos kérdések, mert a letelepedésikötvény-üzletben részt vevő offshore cégek óriási bevételre tettek szert: eddig 130 milliárd forint üthette a markukat, de ha mindenki megkapja az engedélyt, 180 milliárd forintot is keresnek az üzleten, amelynek során húszezer bevándorló kapott magyarországi tartózkodásra lehetőséget. Ráadásul a szóban forgó cégek kapcsán számtalanszor felvetődött már Rogán Antal miniszternek és Habony Árpádnak, a kormányfő informális tanácsadójának neve. Nem mellékes például, hogy Kosik Kristóf – Rogán Antal és Habony Árpád ügyvédje – intézi az egyik letelepedésikötvény-forgalmazó, az Arton Capital Hungary Kft. hivatalos ügyeit.

Demeter Márta a Magyar Nemzetnek azt mondta, a házelnök közbelépése jelzi, hogy igencsak bűzlik a letelepedési kötvények ügye, az pedig, hogy már a kérdésekre sem ad választ a Rogán Antal vezette minisztérium, azt mutatja, hogy a legpitiánerebb módon próbálják leplezni a korrupciót. Pedig – mint hangsúlyozta – a letelepedési kötvények évek óta zajló forgalmazása olyan horderejű ügy, amely több mint 330 milliárd forintos fizetési kötelezettséget ró majd a magyar államra 2018-tól. – Tehát az adófizető állampolgárok joggal várják el, hogy pontos tájékoztatást kapjanak róla – tette hozzá.

A kormány minden erejét megfeszítve igyekszik titkolni a kötvényüzlettel kapcsolatos információkat. A Magyar Nemzet több pert is indított az adatok megismeréséért, egy alkalommal pedig végrehajtási eljárást kezdeményeztünk a parlament gazdasági bizottsága ellen, amely jogerős bírósági ítélet ellenére sem kívánta kiadni a kért adatokat.

