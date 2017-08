Letöltendőt kérnek Fürstékre

Felfüggesztett helyett végrehajtandó szabadságvesztést szeretne elérni az ügyészség másodfokon a Fürst Györgyhöz, Terézváros volt MSZP-s alpolgármesteréhez köthető hűtlen kezelés ügyében – árulta el megkeresésünkre Ihász Sándor, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség vezetője, mit tartalmaz az e hónap elején a Fővárosi Ítélőtáblának benyújtott beadványuk. Fürst ismert a Centrum Parkoló Kft. volt ügyvezetőjeként is, e minőségében szintén büntetőeljárás vádlottja lett, jelen ügyben azonban Budapest VI. kerületének vagyonügyekért felelős egykori alpolgármestereként kell a vádlottak padjára ülnie, immár hatodik éve. Rajta kívül további 11 egykori szocialista és szabad demokrata önkormányzati képviselőt is felelősségre vonnak, közöttük Hatvani Csabát, aki ma is a helyi képviselő-testület MSZP-s tagja.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Andrássy úti paloták kiárusításáért az első feljelentések 2006-ban születtek, de a büntetőper csak 2011 decemberében kezdődhetett meg.

Idén január végén zárult le az elsőfokú eljárás, nem jogerősen, a vádlottak bűnösségének megállapításával, felfüggesztett szabadságvesztések kiszabásával. Letöltendő börtönt egyik terhelt sem kapott, Fürst Györgyöt viszont – társaitól eltérően – hetvenmillió forint pénzbüntetéssel is sújtották, továbbá tizenegy másik vádlottal együtt kötelezték csaknem 132 millió forint kártérítés, valamint annak 2004-ig visszamenőlegesen járó kamatai megfizetésére.

A megállapított tényállás szerint az Andrássy út 47., illetve 3. szám alatti paloták 2004-es áron aluli, versenyeztetés nélküli eladásával a vádlottak előbbi ingatlan esetében csaknem 220 millió forint, utóbbinál pedig több mint 132 millió forintos kárt okoztak. Az együttesen 352 milliós vagyoni hátrány teljes megtérítését azonban az elsőfokú bíróság nem ítélte meg. Arra hivatkoztak, hogy az Andrássy út 47. szám alatti ingatlan visszakerült a kerület tulajdonába, így a további polgári jogi igényt egyéb törvényes útra utasította.

– Az önkormányzat, mint sértett fél, a teljes polgári jogi igény megtérítéséért fellebbez, de ha másodfokon helybenhagyják az elsőfokú ítéletet, akkor azonnal végrehajtást indítunk a vádlottakkal szemben – mondta el lapunknak Gila Pál, a VI. kerület jogi képviselője. Hozzátette: a számításaik szerint így is legalább 230 millió forint jár az önkormányzatnak.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ha a táblabíróság akár ez év végére várható ítéletében is marad a vádlottakkal szemben kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés, az azzal is jár, hogy – a büntető törvénykönyv rendelkezései értelmében – a vádlottakra közügyektől eltiltást nem fognak kiszabni, ez a mellékbüntetés ugyanis csak végrehajtandó szabadságvesztés mellé adható, ha – ahogy a törvény fogalmaz – a vádlott „méltatlan arra”, hogy a közügyekben részt vegyen. Ez vélhetően a legkevesebb, ami egy önkormányzati ingatlanokat ár alatt kiárusító politikusról elmondható. A Fővárosi Törvényszék ráadásul fél évvel ezelőtti ítéletében Fürst Györgyön és – a korábban már egy kerékbilincsügyben hivatali visszaélés miatt jogerősen elítélt – Hatvani Csabán kívül mindenkit előzetes mentesítésben részesített. A közügyektől egyik vádlottat sem tiltották el.

Ihász Sándor kifejtette, az egész ügy lényeges kérdése, hogy büntetőjogilag felelősségre vonható-e egy önkormányzati képviselő a testületben leadott szavazatáért, és hogy elfogadható lehet-e az a kifogás, miszerint a döntésnél nem volt tisztában azzal, pontosan mit is szavaz meg. A főügyész kiemelte, a törvényszék helyesen állapította meg, hogy a vádlottak tudatában voltak döntésük következményének. Mivel a fellebbviteli ügyészség az elsőfokú ítélettel egyébként egyetért, a büntetések súlyosbításán, a közügyektől eltiltás kiszabásán és az előzetes mentesítések mellőzésén kívül annak helybenhagyását kérik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.16.