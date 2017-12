Lezárult az Erzsébet-utalványok kézbesítése

Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy 2,7 millió nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember kapott tízezer forint értékben Erzsébet-utalványt a gazdaság jó teljesítményének köszönhetően.

Hozzátette: ha a kézbesítő nem találja otthon az nyugdíjast, akkor értesítőt hagy a postaládájában, amivel az érintett tíz munkanapon belül személyesen veheti át az utalványait a postán. Ha ez idő alatt sem veszik át, akkor február 28-ig a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságánál lehet ismételt kézbesítést kérni.

Az utalványokat hideg és meleg ételre jövő év végéig lehet beváltani – hívta fel a figyelmet.

Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. szóvivője kiemelte, hogy keddig azoknak vitték ki a juttatást, akik november elsején nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesültek. Jelenleg mintegy 40 ezer utalvány vár átvételre a postán és kevesebb mint 15 ezret kellett visszaküldeni az államkincstárnak – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy a november 1. után nyugdíjba vonult majdnem 11 ezer ember is jogosult az utalványra, számukra kedden kezdték meg a kézbesítést és szerdán szeretnék is befejezni.