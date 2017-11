Liberálisok izzasztották Vonát, aki Orbán állítólagos svájci számláiról beszélt

– Tisztában vagyok azzal, hogy sok embernek a Jobbik jelen pillanatban egy kérdőjel – erről is beszélt Vona Gábor csütörtök este, amikor a balliberális Spinoza Színházban Rangos Katalinnal, a Klubrádió korábbi műsorvezetőjével beszélgetett. A Jobbik elnöke egyúttal reményének adott hangot, hogy 2018 áprilisa után majd bizonyítani tud, és a tettek beszélhetnek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egyébként már az elején leszögezte: tudja, hogy sok mindenben nem fognak egyetérteni, de legalább meghallgatják egymást. Szerinte mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mennyire tartja hitelesnek a Jobbik néppártosodását, de fölhívta a figyelmet olyan példákra, mint amikor kiálltak a Közép-európai Egyetem (CEU) mellett. – Bizonyos értelemben én is úgy érzem már, hogy Orbán Viktor tőlem jobbra áll – fogalmazott Vona Gábor, aki a miniszterelnököt a 2010-es önmagához hasonlította.

A Jobbik jelenlegi helyzetét a múltjából vett példával írta le, amikor még értékesítőként dolgozott. Akkor ugyanis – mint mondta – a folyamat első szakasza zajlott, hogy létrejöjjön az értékesítő és a vásárló között egy bizalmi háló, pártjának feladata pedig most éppen az, hogy a bizalmi légkört meg tudja teremteni.

Arról is beszélt a Jobbik elnöke: nagy tétben merne fogadni, hogy Orbán Viktornak volt svájci bankszámlája. Egyúttal elárulta, hogy Gyurcsány Ferenc mellett őt is megkeresték már olyanok, akik kompromittáló dokumentumokat akartak neki adni a magyar miniszterelnökről, de végül „elhalt az ügy”. A nagyjából másfél órás beszélgetés után Vona Gábor a Magyar Nemzet kérdésére önmagában már azt is sikernek nevezte, hogy a rendezvény létrejöhetett. Szerinte ugyanis ez bizonyítja, hogy a Jobbikra kíváncsiak az emberek, még azok is, akik alapvetően baloldalinak vagy liberálisnak tartják magukat. Elmondása szerint ehhez hasonló találkozói hetente kétszer vannak.

Közben a Jobbik újabb plakátkampányt indított, szóvivője, Jakab Péter megfogalmazása szerint „dacára a megannyi kormányzati jogtiprásnak”. A szóvivő elmondása alapján amíg a Fidesz azzal van elfoglalva, „hogyan lehet elhallgattatni a legnagyobb ellenzéki pártot”, a Jobbik kormányzásra készül, ezt akarja bemutatni legújabb akciójában is. Ugyanis a plakátokon Vona Gábor elnök mellett megjelennek a mögéjük fölsorakozó szakértők is: a devizahiteleseket képviselő Varga-Damm Andrea, az egykori kórházigazgató Menyhárt Miklós vagy éppen a korábbi olimpikon Steinmetz Ádám. A szóvivő szerint rajtuk kívül még százak vannak, akik ugyan nem fértek föl a plakátra, de segítik a Jobbik munkáját.

– Vona Gábor az egyetlen olyan ellenzéki miniszterelnök-jelölt, aki valós kihívója Orbán Viktornak – mondta a szóvivő, hozzátéve: a pártelnök minden magyar kormányfője akar lenni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.17.