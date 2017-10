LMP: A Fidesz elismerte, hogy korrupt rendszert hoztak létre

A párt közleménye szerint az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén megszavazta a határokon átnyúló korrupciós és csalási bűnesetek felgöngyölítését végző Európai Ügyészség létrehozását. A fideszes magyar képviselők nem szavazták meg az új intézmény felállítását.

Az Európai Ügyészség jogosult lesz többek között nyomozások és vádhatósági eljárások lefolytatására az uniós támogatásokat érintő csalások és áfacsalások, valamint az unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekmények esetében: hozzájárulva ezzel az EU-s költségvetés megerősítéséhez és hatékonyabb védelméhez.