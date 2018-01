LMP: Meg kell magyaráznia a befogadott menekülteket a kormánynak

Nemcsak a Jobbikot, az LMP-t is zavarja, hogy a kormány titokban befogadott 1300 menedékkérőt, miközben migrációellenes kampányt folytat. Vona Gábor Jobbik-elnök a miniszterelnököt személyesen kérdezné erről az Országgyűlésben, ezért szombaton bejelentette, a parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik. Az LMP részéről Demeter Márta egyelőre annyit mondott sajtótájékoztatóján, hogy az ügyben magyarázat jár az embereknek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hír TV Vona: Orbán Viktor nem bujkálhat tovább Az LMP várhatóan támogatja a rendkívüli parlamenti ülést a titokban betelepített 1300 menekültről és a letelepedési kötvényről.

„Most már jó lenne, ha a Fidesz nem hazudozna folyamatosan a magyar embereknek. Folyamatosan hisztériakeltést folytatnak, több 10 milliárdból bevándorlásellenes kampányt, közben maguk mondják el, hogy egyébként már 1300 embert befogadtak. Én azt gondolom, hogy magyarázattal tartoznak az emberek felé” – nyilatkozta Demeter Márta.

Mint ismert, Altusz Kristóf, a Külgazdasági és Külügyminisztérium európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Times of Malta című lapnak január 10-én beszélt arról, hogy tavaly 1300-an kaptak menekültstátust Magyarországon, de a kormány ezt az érintettek biztonsága érdekében nem tette közzé.

Az 1300 befogadott ügye azért érdekes, mert a Magyarország számára az EU által meghatározott menekültkvóta 1294 menedékkérő befogadását határozza meg.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Vona Gábor szerint számos kérdés felmerül: hol vannak ezek az emberek; mit csinálnak, miből élnek; családjukkal vannak itt vagy egyedül; milyen biztonsági figyelem kíséri őket? „A Jobbik már többször mondta, hogy sem szegény, sem gazdag migránst nem szeretne, ezt most kiegészítem, hogy titkos migránst sem szeretnénk” – fogalmazott a pártelnök. A politikus egyébként az évszázad átverésének nevezte az ügyet.

A máltai lapinterjú Altusz Kristóftól idézett címe egyébként nagyon árulkodó: „Nem akarunk Európa fekete bárányai lenni.” A helyettes államtitkár a lapnak többek között azt is elmondta, nem szuverén az az állam, amely nem képes megmondani, kit enged be területére. Nem akarunk problémákat importálni az EU-ba, de ott, ahol szükséges, segítünk – mondta, és hozzátette, Magyarország nyitott a vitára, és nem tartunk a változástól, mint ahogy a 2011 óta hatszor is módosított médiatörvény esetében sem tartottunk tőle.

A rendkívüli ülés összehívása ugyanakkor nem biztos, hogy sikerül az ellenzéknek, ugyanis a Jobbik frakciójában csak 24-en ülnek, az ülés megtartásához viszont 40 támogató aláírás, valamint a Fidesz képviselőinek jelenléte is szükséges.