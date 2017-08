Locsolóautók, ivócsapok – Budapest felkészült a kánikulára?

Rekordmeleggel köszöntött be az augusztus, és ez még csak a kezdet: péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendeltek el. Szerdán például már meg is dőlt a hajnali fővárosi melegrekord. Az OMSZ előrejelzése szerint azonban a hétvégén lesz a legnagyobb forróság. Ezért igazán szerencsésnek mondhatja magát, aki zárt légtérben, klimatizált helyiségben dolgozik ellentétben azzal, aki munkáját a tűző napon végzi.

Alighanem az építőmunkások vannak a legnehezebb helyzetben, ám hiába érdeklődtünk az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségénél (ÉVOSZ), hogy milyen rendkívüli munkavédelmi intézkedésekre hívják fel a munkaadók és vállalkozások figyelmét, válaszokat nem kaptunk. A szakszervezet épp az egyik legkritikusabb időszakban nem tájékoztatta portálunkat arról, miképp tudnák érvényesíteni jogaikat a szakmunkások, ha éppen a plusz pihenőidő vagy a folyadékpótlás nem biztosított számukra. Az ÉVOSZ elnöke ugyanis épp szabadságát tölti, a szakszervezet titkárságán azonban nem tudtak ajánlani olyan kollégát, aki releváns információval rendelkezett volna.

Az ÉVOSZ-szal ellentétben a Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) már jelezte is: azonnali rendkívüli munkavédelmi intézkedéseket vár a BKV és a Volánbusz vezetésétől a szakszervezet. Az érdekképviselet vezetője a Hír TV-nek azt mondta, a sofőröknek sokszor a tűző napon álló buszban ülve kell várakozniuk, úgy, hogy még szociális helyiség sincs a közelben. Nemes Gábor szerint akár a menetrend időszakos felfüggesztése és az elsőajtózás átmeneti szüneteltetése is felmerülhet.

A BKV közleményben próbálta hűteni a kedélyeket. Azt írták, mindent megtesznek a munkavállalójukért. Klimatizált végállomási tartózkodók várják a sofőröket, itt hűtött italt és palackos ásványvizet, valamint citromlevet is osztanak. Azt is hozzátették, hogy a BKV biztosítja a járművezetők leváltását és a tartalék szakemberek mozgósítását is, és engedélyezték a könnyített formaruha viselését is: ez azt jelenti, hogy a nőknek nem kell kendőt, a férfiak esetében pedig a nyakkendőt viselniük, és a bermudanadrág is megengedett.

Nem tétlenkedett a Főpolgármesteri Hivatal sem, szerdai közleményükben megjegyzik: a péntek éjfélig elrendelt hőségriadó miatt Tarlós István főpolgármester utasította a főváros cégeit, hogy tegyenek meg mindent a lakosság hőérzetének csökkentéséért. A Fővárosi Vízművek Zrt., a Főkert és a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) is extra szolgáltatásokkal járul hozzá a forróság elviseléséhez.

Az FKF mind a húsz bevethető locsolóautóját hadrendbe állította. Járműveik a nap 24 órájában locsolják a főváros útjait, nappal elsősorban a lakótelepeket, sűrűn lakott városrészeket hűtik, éjszaka pedig a budapesti fő- és közösségi közlekedési útvonalakat.

„A locsolással akár 6-8 fokkal is lehűlhet az aszfalt hőmérséklete, de ami ennél is fontosabb, hogy megköti a szálló port” – mondta el portálunknak Dorogi Gabriella. Az FKF szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy munkavállalóik légkondicionált autókban ülve végzik a locsolást, emellett hűtött italokkal látják el a dolgozókat, és a pihenőidőt is növelik. Az FKF emellett a BKV megrendelésére a villamossíneket is locsolja a balesetek megelőzése érdekében.

A budapestiek szomját egyébként a tűzcsapokra szerelt ivócsapok enyhíthetik, és ha jelentős igény mutatkozik, akkor akár párakapukat is létesíthet a vízmű a főváros több pontján is – árulta el megkeresésünkre Kertész Péter, a Fővárosi Önkormányzat Kommunikációs Igazgatóságának munkatársa. Kertész azt ugyanakkor nem fejtette ki, hogy pontosan minősül „jelentős igénynek”. Arról is beszélt, hogy a vízművek egyébként rendelkezik olyan vészhelyzeti tartalékkal, amelyeket különböző intézményeknek, önkormányzatoknak tartalékolnak.

Úgy tudjuk, extra vizet kért a kardiológiai intézet, egy kerületi önkormányzat és egy agglomerációs település is a vízművektől. Egyelőre azonban felmérik, hányan igényelnek tasakos/palackozott vizet, és azután látja el a szolgáltató a kívánt mennyiséggel az intézményeket.

Kertész Péter hangsúlyozta, az ivócsapokat már kihelyezték, egy weboldalon térkép alapján lehet arról tájékozódni, hol lehet folyadékhoz jutni. Emellett pedig a Főkert ivókútjairól egy zöldszámon lehet érdeklődni, ha netán valaki megszomjazik egy parkban. Ebben az esetben a közelben tartózkodó főkertes kolléga segíthet a csap megnyitásában.

Meglepő kijelentést tett Szentes Tamás szerdai sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár szerint ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai szerint az emberek több mint húsz százaléka semmit nem tesz a hőmérséklet-emelkedés okozta negatív hatások kiküszöböléséért. Ez az arány a fokozottan veszélyeztetett 65 év felettiek körében pedig már 25 százalék – idézte az MTI az helyettes államtitkárt. Szentes Tamás azt mondta, a rendszeres zuhanyozás, mosdás, lehetőség szerint fürdés segítheti a testhőmérséklet megfelelő csökkentését.