Lombikbébiprogram: Semjén Zsolt beszólt a Kaáli Intézetnek

Szerdán jelenti be a családügyi államtitkár, hogyan változik a lombikprogram támogatása. Novák Katalin előzetesen annyit közölt: jövőre több milliárd forinttal többet szánnak a meddő párok megsegítésére. A kormány a katolikus egyház bírálata nyomán azt is szeretné elérni, hogy az életvédelmi szempontok is jobban érvényesüljenek – írja a Hírtv.hu.

„Célunk az alapvetően az, hogy minden meddőségi problémával küzdő pár számára a lehető legnagyobb segítséget, támogatást adjuk meg, a mai modern lehetőségek felhasználásával is, ugyanakkor legyünk tekintettel az életvédelem szempontjaira is. Ezt hogyha tudjuk jobban érvényesíteni a szabályozásban, akkor elképzelhető, hogy ezen a területen valamikor lesz egy változás, de nincs erre vonatkozó kormányzati döntés” – mondta Novák Katalin államtitkár.

De foglalkoznak vele, teszi hozzá a miniszterelnök-helyettes, aki azt is jelezte, várják Veres András püspök javaslatát egy olyan szabályozásra, ami az egyház tanításainak is megfelel és orvosi-biológiai szempontból is működik. Semjén Zsolt „horror kategóriának” nevezte azt, ami a be nem ültetett embriókkal történik világszerte.

„Amit mi tehetünk, az az, hogy legalább Magyarországon a magyar nőknek és magyar házaspároknak, magyar embereknek az embrióival, magzataival, végső soron – az én fölfogásom szerint – emberekkel, magyar emberekkel, a magzati korukat élő magyar emberekkel kísérletezzenek, legyilkolják őket, lefagyasszák, kidobják őket, és a szöveteiket felhasználják ipari célra” – ismertette Semjén.

A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: a magánbiznisz helyett az állami kontroll világába kell áthelyezni ezeket az eljárásokat, és ezt néhány éven belül meg is lehet szervezni. „Miután a Kaáli Intézetben nem kerül minden magzat beültetésre a méhbe, fölmerül a kérdés, hogy mi történik azokkal a megfogant emberi életekkel, amelyeket nem ültetnek be anyaméhbe.”

A Kaáli Intézet közölte: a törvény világosan fogalmaz. A betegek kérhetik, hogy embrióikat későbbi felhasználás céljából lefagyasszák, azt más meddő párnak vagy egy arra jogosult intézetnek felajánlják kutatási célra. Kérhetik ugyan embrióik megsemmisítését is, de ilyen még nem fordult elő. Embriókkal nem kereskedhetnek a Kaáli Intézeten keresztül, és nem is dobják ki őket – tette hozzá az intézetalapító professzor. Ilyen eset pont egy állami intézetben fordult csak elő, amikor több mint 10 évvel ezelőtt nem szerezték be a fagyasztáshoz szükséges hűtőt.

„Ez annyira ritka. Európában se hallottam, meg Amerikában. Az ilyet senki nem meri megcsinálni, ezt csak Magyarországon merik megcsinálni egy állami intézetben. A katolikus egyház hol volt akkor, és hol volt akkor a kormány” – tette fel a kérdést Kaáli Nagy Géza.

A lombikbébiprogramok mintegy 70 százalékát napjainkban a Kaáli-intézetek végzik Magyarországon. A pécsi Szülészeti Klinika adjunktusa szerint, ha a kormány az állami egészségügyi intézményekbe akarja terelni ezeket, akkor fejlesztenie kell.

„A lombikbébiciklusoknak az éves száma nálunk olyan 500 körül van. Ezenkívül 5-6000 beteget látunk el, akik nem lombikbébikezelésre szorulnak. A lombikbébi az 500 körüli, ami tulajdonképpen kis számnak mondható, ennek a dupláját is el tudnánk bizonyos bővítések árán látni” – ismertette Várnagy Ákos, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa.

Az állam jelenleg hatezer lombikbébibeavatkozást finanszíroz évente.