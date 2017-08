Lombikprogram helyett örökbefogadásra biztat Böjte atya

„Szent József példáját ajánlanám sokak figyelmébe, hiszen ő nem a biológiai apja volt Jézusnak, mégis az élet mellett döntött, amikor elfogadta ezt a helyzetet: szeretettel felnevelte azt a gyermeket, aki nem tőle származik” – mondta a Szemlélek blognak adott interjújában Böjte Csaba ferences szerzetes annak kapcsán, hogy Veres András lapunknak adott interjújában kijelentette, a mesterséges megtermékenyítés nem járható út az élet továbbadására, a lombikbébiprogram hátterében tudatlanság áll, és ennek a tudatlanságnak a mértékétől függ, hogy mekkora a bűn.

Böjte atya szerint József útja járható út, bár máig nem érti, miért ilyen bonyolult az örökbefogadás rendszere. Arra biztatta a párokat, hogy merjenek örökbe fogadni három-négy éves vagy idősebb gyermekeket is.

Mint mondta, nem akar beleszólni a nagyok dolgába, de azt kiemelte, hogy egyrészt sok furcsa dolog van az egyik oldalon a béranyaságtól kezdve ki tudja, meddig bezárólag, a másik oldalon viszont rengeteg gyermek vár arra, hogy szerető családban nőhessen fel.

A ferences szerzetes úgy látja, az emberi életet tanulmányozni, azzal kapcsolatban beavatkozásokat, kutatásokat végezni csak nagyon óvatosan szabad. Böjte atya nagy veszélynek tartja, hogy miután kitolódott a gyermekvállalás ideje, egyre idősebben kötnek házasságot a párok, „s könnyen legyinthetnek, hogy ráérünk, aztán ha nem jön össze, nem baj, majd megpróbáljuk mesterségesen”.

„Az egyház ezért nem tapsolhat a lombikprogramnak – hangsúlyozta Böjte Csaba –, én is azt mondom, egyházunk is arra hív, hogy merjünk fiatalon elköteleződni, merjünk családot alapítani, gyermekeket vállalni.”

A katolikus egyház azért tartja aggályosnak a lombikbébiprogramot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szerint, mert mesterséges körülmények között, és nem a férfi és a nő természetes kapcsolatában fogan meg az élet; ráadásul a létrehozott, de be nem ültetett embriókat lefagyasztják, később orvosi célokkal kutatásra használják fel vagy elpusztítják.

Veres András szavaira reagálva szólalt meg később Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere. A tárcavezető azt mondta, szigorúan szabályozni kell a lombikprogramot, vagyis sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani azokra az embriókra, amelyeket nem ültetnek be. A szigorítás mellett érvelve ugyanakkor arról is beszélt, hogy a kabinet támogatja a lombikprogramot, mint mondta a kormány minden lombikbabának örül. Balog azt is elmondta, hogy a katolikus egyház tanítását figyelembe véve céljuk egy olyan szabályozás kialakítása, amely a lehető legtöbb párnak adja meg a gyermekvállalás lehetőségét, egyúttal a leginkább tartja szem előtt az élet védelmének alkotmányos elvét.

Lapunknak korábban Kozma Imre atya a lombikprogram kapcsán azt mondta, „nem biztos, hogy jó, ha a bűn szót használjuk a lombikbébiprogrammal kapcsolatban”. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke úgy vélekedett, léteznek általános törvények, amelyek ha bizonyos szituációkban megjelennek az ember életében, akkor egyedi értelmezést igényelnek. Kozma atya szerint ezekben az esetekben mindenki saját lelkiismerete szerint dönt, és még hívők között is előfordul, hogy valaki felmenti magát a törvény alól.