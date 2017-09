Lombikprogram: új eljárás hozhat több sikert

Meddőséggel küszködő párok ezreinek életét teheti könnyebbé az egyik magyar startup cég által kifejlesztett teszt, amelynek segítségével jelentősen növekedhet a megtermékenyülés valószínűsége – derült ki a témában tartott sajttájékoztatón.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az eseményen Bálint Bálint, a Prelife tesztet megalkotó kft. alapítója, a Debreceni Egyetem adjunktusa elmondta: a teszt leginkább azért különleges, mert arról tájékoztat, hogy milyen a méhnyálkahártya állapota. Ezzel segíti, hogy a leginkább optimális időpontban történjen a beültetés, így növelve a beágyazódás sikerét. Mint mondta, a meddőség ma Magyarországon minden hatodik párt érinti, és évente mintegy hatezer nő és párja vesz részt lombikbébiprogramban. A hatékonyság azonban csupán 25-30 százalék.

A sikeres terhességig általában többször, nem ritkán hét-nyolc alkalommal is szükséges a beültetés. A teszt segítségével pontosabb kép kapható a méhnyálkahártya állapotáról, tehát pénzt és időt is spórolhatnak a párok. Az adjunktus szerint mindössze egy-másfél olyan nap van egy ciklusban, amikor az embrió be tud ágyazódni. Emiatt is fontos, hogy képet kapjanak az orvosok, mikor a legmegfelelőbb a beültetés elvégzése. A módszernek köszönhetően a sikerráta akár 35-55 százalékra is emelkedhet.

– Az általunk kifejlesztett vizsgálatot egy átlagos felszereltségű laborban is el lehet végezni. A mintavétel komplikáció- és fájdalommentes, és nem vesz több időt igénybe 10-15 percnél. Nem jár vérzéssel és nem akadályozza az embrió beültetését sem ugyanabban a ciklusban. Sőt, akár több alkalommal is elvégezhető a vizsgálat – mondta Bálint Bálint.

A startup mögé állt egyébként Európa egyik prenatális (méhen belüli, születés előtti) genetikai teszteket gyártó vállalata is. A cél, hogy az Egyesült Államokban és Európában is kapható legyen ez a termék. A statisztikai adatokból az derül ki ugyanis, hogy 33 európai országban több mint 700 ezer lombikos beavatkozást hajtanak végre, miközben az egyes kezelések átlagos sikerrátája mindössze 25,2 százalék.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Arra a kérdésre, hogy mikorra várható a termék bevezetése, Balogh István, a tesztet kifejlesztő cég igazgatótanácsának tagja úgy válaszolt: december 31-ig még zajlanak a Magyarországon klinikai vizsgálatok, de remélik, jövőre már forgalomba kerülhet hazánkban. Az új diagnosztikai eljárást jelenleg három hazai klinikától származó mintákon, a Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetében vizsgálják, eddig közel 150 mérést végeztek. Balogh István azt nyilatkozta, év végéig szeretnék elérni az 500 mérést.

Beszélt arról is: a páciensek körében végeztek egy felmérést, amelyből kiderült, hogy a lombikkezelést nyújtó a legtöbb klinikán még mindig hiányolják a megfelelő mennyiségű információt. Sok nőnek az lehet az érzése, mintha futószalagra került volna a kezelések során. A jelenség magyarázata az lehet, hogy az orvosoknak kevés idejük jut a hozzájuk fordulókra. Hogy ezt a problémát orvosolják, a Prelife-nál online elérhető oktatási segédanyagot is készítettek a lombikkezelés előtt álló nők számára – hivatalos honlapjukon olvasható.

Megkérdeztük, hogy állami támogatásról tárgyaltak-e már a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, azt a választ kaptuk: mivel még a klinikai vizsgálatok folynak még, nem egyezettek az egészségbiztosítási alapkezelővel, de szeretnék, ha a későbbiekben sor kerülhetne rá. Annyit megtudtunk: az egészségügyi tesztek piacán kapható egyetlen hasonló spanyol termék ára ezer euró, ennek töredékébe kerülhet majd a magyar.

Az utóbbi időben nagy visszhangot kapott a lombikkezelések témája, miután Veres András, a győri egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy nyilatkozott: a katolikus egyház számára nem elfogadható a mesterséges megtermékenyítés.

A keresztény egyházak megosztottak a kérdésben, Beer Miklós váci püspök és Kozma Imre atya is árnyaltabban fogalmazott Veres Andrásnál.

A kormány azt szeretné, ha bővülne a lombikprogram, ugyanis a múlt héten kiderült: a jövőben már nem csak öt implantációt támogat a társadalombiztosítás. Ha az első öt beültetés valamelyike sikerrel jár, a következő gyermek esetében is négy-négy alkalommal finanszírozza a beavatkozást állam. Az eljáráshoz szükséges gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását is megemelik a jelenlegi 70-ről 90 százalékra. A magánellátóknál igénybe vett beavatkozásnál pedig egységesen 55 százalékos tb-támogatással írhat majd fel gyógyszert az orvos.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.07.